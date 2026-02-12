Lufthansa отмени шест полета до и от София заради стачка на екипажите - какво трябва да знаете?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Авиокомпанията „Луфтханза“ е отменила общо шест полета от и до София, съобщиха за БТА от пресцентъра на летище „Васил Левски“ – София. Решението е свързано с текущата стачка на екипажите на германския превозвач. Анулирани са един пристигащ и един заминаващ полет по линията София – Мюнхен, както и два пристигащи и два излитащи полета по направлението София – Франкфурт. Сутрешният полет за Франкфурт обаче е излетял по график.
Отмяната на полетите е вследствие на обявена стачка на екипажите на „Луфтханза“. Пилотите и стюардите от основната авиокомпания в групата, както и от карго подразделението „Луфтханза Карго“, провеждат еднодневен протест заради спор относно възнагражденията и пенсионните условия, съобщи представител на синдикатите.
От летище „Васил Левски“ – София съветват пътниците да следят актуалната информация в реално време както на официалния сайт на авиокомпанията, така и на интернет страницата на столичното летище. По-рано днес ДПА информира, че стотици полети на превозвача са били отменени. Предупредителната стачка е започнала в 00:01 ч. местно време (01:01 ч. българско време) и се очаква да продължи до полунощ, като се предвижда стотици самолети да останат на земята.
От синдиката на кабинния състав UFO потвърдиха, че в протеста участват служители на „Луфтханза“ и регионалното ѝ подразделение Lufthansa CityLine. Компанията предупреди за значителен брой отменени полети, без първоначално да уточнява точната им бройка. Информационните табла на големи летища като Франкфурт и Берлин показват, че се изпълнява ограничен брой полети, а пътниците са уведомявани основно по електронен път и призовани да не отиват на летището, без предварително да проверят статуса на своя полет.
Около 4800 пилоти от „Луфтханза“ и „Луфтханза Карго“ участват в стачните действия в рамките на спор за по-високи корпоративни пенсии. Кабинният състав също се включва в протеста с цел ускоряване на преговорите по няколко колективни трудови договора.
