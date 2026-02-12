Изпълнен ли е държавният бюджет за 2025 г.?

Фискалният съвет подчертава, че неконтролираният ръст на текущите разходи подкопава устойчивостта на бюджета

Фискалният съвет (ФС) разработи прогнози за БВП за 2025 г. в оптимистичен и песимистичен вариант, като целта беше да се оценят възможните отклонения в рамките на политиките и поведението на властите. За оценката на фискалните правила са използвани и прогнозите на Министерството на финансите (МФ). Данните на НСИ за деветмесечието на 2025 г. показват, че реалното изпълнение на БВП е 225,8 млрд. лв. при растеж от 3,2%, което надвишава прогнозите на МФ и ФС. Степента на процентна грешка е около 5%, значително над допустимите международни стандарти, като основната причина е по-големият ръст на доходите и банковия кредит, довел до по-високо потребление и натиск върху цените.

Изпълнението на приходите за 2025 г. също се оказва проблемно. Данъчните приходи са неизпълнени с близо 3% от БВП, което в номинално изражение представлява 6–6,2 млрд. лв. Основните пропуски са при ДДС (−2% от БВП), акцизи (−0,3%) и данък печалба без еднократните авансови плащания на банките (−0,4%). ФС отбелязва, че администрациите на НАП и митниците са работили нормално, като събираемостта се е подобрила с около 5% спрямо 2024 г. Независимо от това, прогнозите са били нереалистични, а структурните проблеми остават. Това става ясно от анализа на тема „Анализ на Фискалния съвет за реалното изпълнение на бюджета за 2025 г.", изпратен до медиите.

Разходната част на бюджета показва значителни отклонения. Общите разходи са с около 3,8 млрд. лв. по-ниски от планираното, което намалява дефицита, но като дял от БВП те са 41,2% спрямо планирани 44,9%. Спрямо 2024 г. (38,2%) се наблюдава ръст от почти 3% от БВП. Капиталовите разходи остават неизпълнени с около 2,5 млрд. лв. (21%), а разходите за персонал надвишават плана с 1,536 млрд. лв. или 20% номинално. Социалните разходи са близки до плана, но неизпълнението е около 900 млн. лв.

Въпреки добрия растеж на икономиката, дефицитът би трябвало да е максимум 0,8% от БВП. Фискалните „иновации“ през 2025 г., като авансовия данък от банките, изземването на 100% дивидент от държавните дружества и капитализацията на ББР за финансиране на капиталови проекти, създават дългосрочни проблеми и заобикалят бюджетната дисциплина.

Заключението на ФС е, че за дългосрочна устойчивост са нужни структурни реформи – ограничаване на текущите разходи, административна реформа и справяне с натиска върху пенсиите, здравеопазването и отбраната. Макар БВП за 2025 г. да е по-висок от прогнозите, високата инфлация, слабото изпълнение на приходите, раздути текущи разходи и неизпълнени инвестиции сигнализират за липса на бюджетна дисциплина и подчертават необходимостта от реални реформи, вместо временни „иновации“, които само отлагат проблемите.

