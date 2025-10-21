1 USD
Свят Петролът продължава да поевтинява

Петролът продължава да поевтинява

Свят

bTV Бизнес екип

Причината са нарастващите опасения за глобално свръхпредлагане

Петролните фючърси продължава да поевтиняват, търгувайки се близо до 5-месечни ценови дъна заради растящите опасения за глобално свръхпредлагане на важната енергийна суровина и оставащата несигурност около търговските преговори между САЩ и Китай.

Към 11.00 часа българско време фючърсите на петрол Брент се понижават с 0,2% под 61,00 долара за барел, а фючърсите на американския лек суров петрол WTI поевтиняват с 0,3% към 56,85 долара. По време на вчерашната търговия петролът Брент поевтиня до 60,35 долара за барел - най-ниско ценово ниво от 5-и май, а американският WTI до 56,31 долара за барел - най-ниско ниво от 9-и април тази година.



Поевтиняването на петрола през последните дни е провокирано от нарастването на обемите на суров петрол, разположение на танкери в морето, до рекордно високо ниво. Общо 1,24 милиарда барела суров петрол и кондензат - лека форма на петрол - са били разположени на танкери през седмицата до 17 октомври, според аналитичната фирма Vortexa, цитирана от БНР. Това е увеличение спрямо 1,22 милиарда барела седмица по-рано.

Натрупващото се предлагане идва на фона на забавяне на растежа на петролното търсене и сигнализира за задълбочаващ се дисбаланс на пазара.



През миналата седмица Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира рекорден излишък на петрол през следващата година, тъй като петролният алианс ОПЕК + и производителите извън групата увеличават добивите. 

Междувременно петролните пазари следят отблизо и предстоящите преговори между американски и китайски представители в Малайзия по-късно тази седмица, които се разглеждат като ключови пред среща на върха между президентите Доналд Тръмп и президента Си Цзинпин по-късно този месец на фона на неотдавнашната ескалация на търговския спор между САЩ и Китай.

