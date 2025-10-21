Компания провежда месечни срещи, за да "празнува" грешките на служителите

Грешките не водят автоматично до санкции, а могат да бъдат основа за растеж и развитие

Дори незначителни грешки, като объркана цифра или правописна грешка, могат да изглеждат като катастрофа в работна среда. Според Гарима Шах, съоснователка на финтех компанията Biller Genie, е глупаво хората да бъдат наказвани за допуснати грешки, особено в корпоративен или стартъп контекст. Тя е на мнение, че именно грешките са двигател на иновациите, особено когато всеки работен ден носи нови предизвикателства и непознати ситуации, предава Business Insider.

Шах подчертава, че поемането на отговорност за допуснати пропуски е от съществено значение. За да окуражи подобна откритост в компанията, тя създава специална инициатива – месечна среща на която екипът доброволно споделя грешки, направени през изминалия месец. Грешките могат да варират – от изпращане на имейл до грешен получател, до значително по-сериозни ситуации.

На тези събирания понякога участват петима души, а друг път – над 20. В края на всяка година компанията дори отличава служителя, допуснал „най-голямата“ грешка. Шах разказва, че в един от случаите победителят по невнимание е нулирал настройките. Въпреки това, той остава част от екипа и продължава да бъде ценен служител – доказателство, че грешките не водят автоматично до санкции, а могат да бъдат основа за растеж и развитие.

Основната цел на тази култура е да насърчи прозрачността и споделянето, така че всеки в екипа да се учи от чуждите грешки и процесите в компанията да се усъвършенстват, така че подобни ситуации да не се повтарят. В случая със злополучното нулиране, например, проблемът е бил и в това, че служителят е имал достъп, който не е бил необходим за неговата роля — нещо, което е било коригирано след инцидента.

Паралелно с това, те отдават значимост и на добрите постижения. Форматът „kudos of the month“ отличава онези служители, които са се представили отлично в рамките на същия месец. Въпреки че грешките се приемат като част от работния процес, Шах е категорична, че те не трябва да се повтарят. Ако даден човек допуска една и съща грешка отново и отново, компанията няма да прояви толерантност към такова поведение.

