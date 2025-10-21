1 USD
Свят Компания провежда месечни срещи, за да "празнува" грешките на служителите

Компания провежда месечни срещи, за да "празнува" грешките на служителите

bTV Бизнес екип

Грешките не водят автоматично до санкции, а могат да бъдат основа за растеж и развитие

Дори незначителни грешки, като объркана цифра или правописна грешка, могат да изглеждат като катастрофа в работна среда. Според Гарима Шах, съоснователка на финтех компанията Biller Genie, е глупаво хората да бъдат наказвани за допуснати грешки, особено в корпоративен или стартъп контекст. Тя е на мнение, че именно грешките са двигател на иновациите, особено когато всеки работен ден носи нови предизвикателства и непознати ситуации, предава Business Insider. 

Снимка: Getty Images/iStock

Шах подчертава, че поемането на отговорност за допуснати пропуски е от съществено значение. За да окуражи подобна откритост в компанията, тя създава специална инициатива месечна среща на която екипът доброволно споделя грешки, направени през изминалия месец. Грешките могат да варират от изпращане на имейл до грешен получател, до значително по-сериозни ситуации.

На тези събирания понякога участват петима души, а друг път над 20. В края на всяка година компанията дори отличава служителя, допуснал най-голямата“ грешка. Шах разказва, че в един от случаите победителят по невнимание е нулирал настройките. Въпреки това, той остава част от екипа и продължава да бъде ценен служител доказателство, че грешките не водят автоматично до санкции, а могат да бъдат основа за растеж и развитие.

Бивш мениджър в Google споделя, че само 3 въпроса подобряват връзката между шеф и служител

Основната цел на тази култура е да насърчи прозрачността и споделянето, така че всеки в екипа да се учи от чуждите грешки и процесите в компанията да се усъвършенстват, така че подобни ситуации да не се повтарят. В случая със злополучното нулиране, например, проблемът е бил и в това, че служителят е имал достъп, който не е бил необходим за неговата роля нещо, което е било коригирано след инцидента.

Паралелно с това, те отдават значимост и на добрите постижения. Форматът kudos of the monthотличава онези служители, които са се представили отлично в рамките на същия месец. Въпреки че грешките се приемат като част от работния процес, Шах е категорична, че те не трябва да се повтарят. Ако даден човек допуска една и съща грешка отново и отново, компанията няма да прояви толерантност към такова поведение.

