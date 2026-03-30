×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1517 BGN
Петрол
115.37 $/барел
Bitcoin
$67,651.1
Последвайте ни
Свят Петролът поскъпва след коментари на Доналд Тръмп, че „иска да вземе“ черното злато в Иран

Петролът поскъпва след коментари на Доналд Тръмп, че „иска да вземе“ черното злато в Иран

bTV Бизнес екип

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 2,07% до 114,09 долара

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия в началото в първата за седмицата сесия на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток, след като подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси изстреляха ракети по Израел, а изказвания на президента на САЩ Доналд Тръмп засилиха опасенията за риска пред енергийните доставки в региона, предаде Си Ен Би Си.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа с доставка през май нараснаха с 2,07 на сто до 114,09 долара, показват данни на LSEG.

Котировките Американският лек суров петрол се покачиха с 1,42 на сто до 101,25 долара за барел.

По-рано Брент достигна 116,75 долара за барел при отваряне, а при американския сорт бе достигната връх по време на сесията от 103,38 долара.

В интервю за „Файненшъл таймс“ вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че предпочитаният от него вариант по отношение на Иран е "да вземе петрола в Иран", като направи паралел с действията на САЩ във Венецуела.

Изказването идва на фона на навлизането в пета седмица на конфликта между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга, който се разширява в региона. През уикенда хусите извършиха атаки срещу Израел, което допълнително повиши напрежението и засили опасенията от прекъсване на ключови маршрути за доставка на петрол, включително през Червено море и Ормузкия проток.

Анализатори предупреждават, че задълбочаването на конфликта и рискът за енергийната инфраструктура могат да поддържат възходящия натиск върху цените на суровината и да доведат до допълнителна волатилност на световните пазари.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Скрит рай в Гърция, за който мнозина не знаят: Термален спа център, водопади и плуване срещу 3 евро
Първият в света диагностичен тампон е български: Запознайте се с жената зад тази компания
Кои професии са най-застрашени от изкуствения интелект?
Цената на лятното часово време: Как влияе смяната на часовника на бизнеса?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата