Петролът поскъпва след коментари на Доналд Тръмп, че „иска да вземе“ черното злато в Иран

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 2,07% до 114,09 долара

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия в началото в първата за седмицата сесия на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток, след като подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси изстреляха ракети по Израел, а изказвания на президента на САЩ Доналд Тръмп засилиха опасенията за риска пред енергийните доставки в региона, предаде Си Ен Би Си.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа с доставка през май нараснаха с 2,07 на сто до 114,09 долара, показват данни на LSEG.

Котировките Американският лек суров петрол се покачиха с 1,42 на сто до 101,25 долара за барел.

По-рано Брент достигна 116,75 долара за барел при отваряне, а при американския сорт бе достигната връх по време на сесията от 103,38 долара.

В интервю за „Файненшъл таймс“ вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че предпочитаният от него вариант по отношение на Иран е "да вземе петрола в Иран", като направи паралел с действията на САЩ във Венецуела.

Изказването идва на фона на навлизането в пета седмица на конфликта между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга, който се разширява в региона. През уикенда хусите извършиха атаки срещу Израел, което допълнително повиши напрежението и засили опасенията от прекъсване на ключови маршрути за доставка на петрол, включително през Червено море и Ормузкия проток.

Анализатори предупреждават, че задълбочаването на конфликта и рискът за енергийната инфраструктура могат да поддържат възходящия натиск върху цените на суровината и да доведат до допълнителна волатилност на световните пазари.

