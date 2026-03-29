Цената на лятното часово време: Как влияе смяната на часовника на бизнеса?

Преместянето на часовниците предоставя повече вечерна светлина, но въпросът е дали това наистина е необходимо и желано от хората

През 1918 г., по време на Първата световна война, е въведено лятното часово време (DST) с цел спестяване на въглища. Идеята е чрез удължаване на дневните часове да се намали нуждата от изкуствено осветление. Въпреки това системата остана до голяма степен доброволна десетилетия наред, докато президентът Линдън Джонсън не подписва Закона за единното време през 1966 г., който стандартизира лятното часово време за по-голямата част от Съединените щати, предава Forbes.

Макар че преместянето на часовниците с един час напред предоставя повече вечерна светлина за развлекателни дейности, остава въпросът дали това наистина е необходимо и желано от хората. Според скорошно проучване на Gallup, подкрепата за DST намалява: 54% от американците сега предпочитат да го премахнат, в сравнение с 73% подкрепа през 1999 г.

Според проучването смяната на времето влияе и на организациите. Умората от смяната на часовото време намалява продуктивността, концентрацията и качеството на решенията. Проучвания показват, че ефектите могат да продължат до две седмици, увеличавайки риска от грешки, наранявания и отсъствия. Косвените загуби за бизнеса достигат стотици милиарди долари годишно поради намалена ефективност и трудови инциденти.

Въпреки че компаниите не могат да влияят на това, те могат да предприемат мерки за намаляване на негативното му влияние. Такива стъпки включват излагане на сутрешна светлина и физическа активност, наблюдение на колебанията в продуктивността, засилване на безопасността на работното място и насърчаване на здравословни навици за сън. По-важното е да се обърне внимание на хроничното лишаване от сън, което е по-дългосрочен проблем от самото лятно часово време. Организациите, които насърчават добри практики за сън целогодишно, създават по-здрави и устойчиви екипи и печелят конкурентно предимство.

