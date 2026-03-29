Европейските страни, където все още можете да получите златна виза

Много хора да обмислят преместване в нови европейски дестинации

Докато някои държави, като Испания, вече ограничиха програмите си за златни визи, други като Унгария и Кипър. Геополитическите проблеми, растящите разходи и промяната на законодателството в различни държави накараха много хора да обмислят преместване в нови европейски дестинации.

Скъпите жилища са друг фактор, който движи тази тенденция. Средната цена на дом във Великобритания сега е около £301 000 (€347 776), което кара мнозина да търсят по-достъпни алтернативи, които да предложат по-добра стойност. Въпреки това получаването на дългосрочни визи или разрешение за пребиваване в повечето страни от ЕС остава скъпо, бавно и сложно, предава Еuronews.

Златните визи през последните години се считаха за удобен начин за богатите хора да придобият право на пребиваване в ЕС, често чрез инвестиции в недвижими имоти. В някои случаи кандидатите дори не е трябвало да живеят в страната, за да получат визата. Испанската програма за златни визи обаче беше закрита през 2025 г., което затрудни достъпа до подобни разрешения.

Програмите в Унгария и Гърция все още предлагат привлекателни възможности. Унгарската златна виза изисква минимална инвестиция от 250 000 евро и предоставя 10-годишно пребиваване, което може да се поднови. Инвеститорите могат да кандидатстват за постоянно пребиваване след три години и за гражданство след осем години, като за целта трябва да спазват редица условия, включително поддържане на инвестицията и престой в страната. В Гърция минималната инвестиция може да започне от 250 000 евро, включително реставрация на исторически сгради или преобразуване на търговски имоти в жилищни, като визата обхваща също съпруг/а и деца до 21 години.

Снимка: istockphoto.com

В Кипър златната виза изисква инвестиция от минимум 300 000 евро и позволява постоянно пребиваване за инвеститора, съпруга/та и финансово зависими деца до 25 години, с възможност за гражданство след седем години. Италианската златна виза започва от 250 000 евро за инвестиция в стартъп, като предлага двугодишно подновяемо пребиваване и възможност за гражданство след 10 години, а има и други варианти за по-големи инвестиции.

Португалия предлага алтернативен път за златна виза чрез минимална инвестиция или дарение от 200–250 000 евро за проекти, свързани с културното наследство. Визата е валидна пет години, изисква среден престой само една седмица годишно и обхваща съпрузи, деца и зависими партньори. Въпреки привлекателните условия, кандидатите трябва да имат законен представител в страната и да спазват всички изисквания за инвестиции и пребиваване.

Преди да кандидатствате за златна виза през 2026 г., е важно да се уверите, че инвестицията ви е валидна и вашите права за пребиваване са защитени, дори ако правилата се променят. Необходимо е да се планират допълнителни разходи като гербови такси, правна проверка и здравно осигуряване. Също така трябва да се разбира разликата между законен жител и данъчен резидент, тъй като продължителното пребиваване може да води до глобални данъчни задължения.

