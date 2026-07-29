Петролът поскъпва с над 3,5% заради ескалацията в Близкия изток

Фючърсите на сорта Брент поскъпваха с 3,15 долара

Цените на петрола се повишиха с над 3,5 на сто в азиатската търговия, след като ескалацията на напрежението в Близкия изток засили опасенията за доставките, а данни на Американския петролен институт (API) отчетоха спад на запасите от суров петрол в САЩ, предаде Ройтерс.

Към 08:30 часа българско време фючърсите на сорта Брент поскъпваха с 3,15 долара, или 3,75 на сто, до 87,24 долара за барел. Американският лек суров петрол повишава цената си с 3,41 долара, или 2,7 на сто, до 81,96 долара за барел.

Според анализатори на Ай Ен Джи (ING) възходящото движение на цените се дължи на съобщенията, че САЩ са предотвратили изненадваща атака срещу свои военни части в Близкия изток.

По данни на анализаторите Саудитска Арабия е прехванала дронове, изстреляни от подкрепяни от Иран групировки в Ирак срещу саудитска енергийна инфраструктура, а американски и саудитски сили са нанесли удари по оръжейни обекти в източната част на Ирак.

Според тях последните събития намаляват очакванията за бързо успокояване на напрежението в района на Персийския залив.

Американските въоръжени сили съобщиха, че са прехванали балистични ракети, изстреляни от Иран срещу американски сили в Близкия изток, което Вашингтон определи като опит за изненадваща атака, предаде БТА.

От своя страна Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е изстрелял няколко балистични ракети срещу американска военновъздушна база и команден център на Централното командване на САЩ в Йордания.

Саудитска Арабия съобщи също, че нейни въоръжени сили, в координация с Централното командване на САЩ, са извършили целенасочени удари срещу подкрепяни от Иран групировки в Ирак, които обвинява за атаките с дронове срещу нефтената инфраструктура на кралството.

Допълнителна подкрепа за цените оказаха данните на Американския петролен институт, според които запасите от суров петрол в САЩ са намалели с около 3,3 милиона барела през седмицата, приключила на 24 юли.

По-късно днес се очаква публикуването на официалните данни за запасите от страна на Администрацията за енергийна информация на САЩ.

Пазарните настроения бяха подкрепени и от информация на Ройтерс, според която страните от ОПЕК+ вероятно ще преустановят за три месеца планираното увеличение на добива, считано от октомври, след като приключат възстановяването на производството, ограничено по силата на доброволните съкращения.