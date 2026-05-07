Петролът поскъпва леко заради несигурността в Близкия изток

Фючърсите на суровия петрол от сорта Брент поскъпнаха до 101,76 долара за барел

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия в четвъртък, възстановявайки част от рязкото понижение от предходната сесия, докато инвеститорите оценяват перспективите за евентуално мирно споразумение в Близкия изток, предаде Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол от сорта Брент поскъпнаха към 8:00 часа българско време с 0,48 на сто до 101,76 долара за барел, а американският лек суров петрол (WTI) – с 0,57 на сто до 95,62 долара за барел.

В сряда двата основни сорта загубиха над 7 на сто и достигнаха най-ниските си нива от две седмици след сигнали за възможен напредък в преговорите между САЩ и Иран.

По-късно обаче цените ограничиха спада си, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че е „твърде рано“ за преки преговори с Техеран, а високопоставен ирански депутат определи американското предложение като „списък с желания“.

Според анализатора Хироюки Кикукава от „Нисан секюритис инвестмънт“ (Nissan Securities Investment) основният сценарий остава цените на петрола да се задържат високи.

Иран обяви, че разглежда американското предложение за мирно споразумение, което според източници би могло официално да сложи край на конфликта, без да решава окончателно ключови въпроси като ядрената програма на Техеран и статута на Ормузкия проток.

Според информация на Аксиос, цитирана от БТА, САЩ очакват отговор от Иран по основните параметри на предложението в рамките на следващите 48 часа.

„Пазарът на петрол остава разкъсван между дипломацията и геополитическите сътресения, като настроенията на инвеститорите се променят почти ежедневно под влияние на новините“, коментира Приянка Сачдева от „Филип Нова“ (Phillip Nova).

По думите ѝ евентуално официално мирно споразумение може да доведе до рязък спад на цените, тъй като геополитическата премия ще бъде извадена от пазара. В същото време всяка нова ескалация около петролната инфраструктура или Ормузкия проток може отново да тласне цените нагоре.

Анализатори предупреждават, че дори при постигане на споразумение възстановяването на доставките от региона ще отнеме време, което означава, че пазарът вероятно ще остане напрегнат през следващите седмици.

Допълнителна подкрепа за цените оказаха и данните на американската Администрация за енергийна информация, според които запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 2,3 млн. барела през миналата седмица до 457,2 млн. барела.

