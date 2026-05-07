Автомобилен гигант съкращава 900 работни места в Европа

Друг гигант пък се отказва да строи нов завод

Японската автомобилна компания Nissan Motor Co. планира да съкрати около 900 работни места в Европа, или приблизително 10 на сто от регионалната си работна сила, както и да преразгледа част от продажбените си операции на континента, съобщават представители на компанията.

Nissan обмисля частично затваряне на склад в Барселона и преминаване от собствена дистрибуция към продажби чрез местни вносители на някои европейски пазари. Компанията планира и консолидиране на две производствени линии в завода си в Съндърланд, Великобритания, с цел по-ефективна и печеливша дейност, съобщава БТА.

През май 2025 г. Nissan обяви глобално преструктуриране, включващо закриване на седем завода и съкращаване на 20 000 работни места в световен мащаб.

Междувременно другият голям японски автомобилен производител Honda Motor Co. замразява плановете си за изграждане на завод за електрически превозни средства в Канада заради по-слабо търсене на електромобили в САЩ, съобщават източници.

Компанията първоначално е планирала инвестиция от 15 млрд. канадски долара (около 11 млрд. щатски долара) за завод за електромобили и отделно съоръжение за производство на батерии в Канада. По-рано Honda вече отложи старта на производството от 2028 г. с около две години и се отказа от разработката на три модела електромобили за Северна Америка, допълва Киодо.

Honda ще представи подробности по стратегията си при публикуването на финансовите резултати за фискалната 2025 г. на 14 май. Компанията прогнозира и нетна загуба между 420 млрд. и 690 млрд. йени за годината, приключила през март.