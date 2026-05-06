In Memoriam: Тед Търнър - визионерът, който създаде CNN и промени медийния бизнес

Една от най-големите фигури в световния медиен бизнес си отиде. Основателят на CNN Тед Търнър почина на 87-годишна възраст, оставяйки след себе си наследство, което завинаги промени телевизията, журналистиката и начина, по който светът научава новините.

За мнозина той не беше просто медиен магнат. Тед Търнър беше визионер - човек с дръзки идеи и безстрашен характер, който вярваше, че новините не трябва да чакат. Именно тази негова философия ражда CNN през 1980 г. – първата 24-часова новинарска телевизия в света. Решение, което тогава изглеждало почти невъзможно, а днес е стандарт за глобалните медии.

„Тед беше безстрашен, интуитивен и винаги готов да рискува в името на идеята си. Той беше и завинаги ще остане духът на CNN“, заяви директорът на CNN Марк Томпсън.

От семеен бизнес до световна медийна империя

Търнър е роден в Синсинати през 1938 г. Едва на 24 години той поема семейния рекламен бизнес след смъртта на баща си и постепенно го насочва към телевизионната индустрия. На 1 юни 1980 г. стартира CNN – първия 24-часов кабелен новинарски канал в света.

Влиянието му обаче далеч не се изчерпва само с новинарската телевизия. Търнър създава TBS, TNT, Turner Classic Movies и Cartoon Network - канали, които оформиха поколения зрители и се превърнаха в символ на модерната телевизионна индустрия.

През 1976 г. той купува бейзболния отбор Atlanta Braves, а година по-късно става собственик и на баскетболния Atlanta Hawks. Освен успешен предприемач, Търнър е и запален ветроходец. През 1977 г. печели престижната Купа на Америка с яхтата Courageous.

През 1996 г. Търнър продава Turner Broadcasting System на Time Warner за 7.5 милиарда долара - сделка, която окончателно затвърждава мястото му сред най-влиятелните личности в световния медиен бизнес.

Един от най-големите частни земевладелци в Америка

С годините състоянието му достига милиарди долари, а към момента на смъртта му се оценява на между 2.2 и 2.6 милиарда долара, пише Forbes. Въпреки успеха и влиянието си, през последните десетилетия Търнър постепенно се отдалечава от светлините на медийния свят и посвещава живота си на друга своя голяма страст - природата.

Търнър се превръща в един от най-големите частни земевладелци в Съединените щати. В определен период притежава близо 2 милиона акра земя, разпределени в 14 ранчота в различни американски щати.

Основната му резиденция през последните години беше ранчо от 113 000 акра край град Боузман в щата Монтана. Сред най-известните му имоти е и Avalon Plantation – огромно имение от 30 000 акра във Флорида.

Самият Търнър често с чувство за хумор казваше, че притежава толкова земя, че може да язди кон от Канада до Мексико, без да напуска собствените си имоти.

Неговите земи никога не са били просто инвестиция. Те се превръщат в основа на една от най-големите частни програми за опазване и развъждане на бизони в света. В различните му ранчота се отглеждат десетки хиляди животни, а самият Търнър активно подкрепяше екологични и природозащитни каузи.

Филантроп с глобално влияние

Филантропската му дейност също оставя огромен отпечатък. През 1998 година той дарява 1 милиард долара на Организация на обединените нации - едно от най-големите дарения, правени някога от частно лице. С тези средства е създадена United Nations Foundation.

През 2001 г. заедно със сенатора Сам Нън Търнър съосновава Nuclear Threat Initiative - организация, посветена на противодействието на разпространението на ядрени оръжия.

Смъртта на Тед Търнър бележи края на една епоха в световната журналистика. Епоха, в която една смела идея успя да промени начина, по който светът получава новини.

