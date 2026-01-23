Петролът поскъпна след новите заплахи на Тръмп срещу Иран

Очаква се цената и на двата сорта петрол да отбележат седмични печалби от приблизително 0,6%

Цените на петрола се повишиха днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп поднови заплахите си към Иран - един от основните производители в Близкия изток. Това засили опасенията от възможни военни действия, които биха могли да нарушат доставките, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент с доставка през март се повишиха с 28 цента или 0,44 на сто до 64,34 долара за барел към 10:09 часа българско време, предаде БТА. Договорите за американския суров петрол (WTI) също поскъпнаха - с 31 цента или 0,52 на сто до 59,67 долара за барел.

И двата контракта затвориха със спад в цената с около 2 на сто в предходната сесия, но възстановиха част от загубите си днес, след като Тръмп заяви пред журналисти на борда на „Еър Форс Уан“, че САЩ разполагат с „армада“, насочена към Иран. Той допълни, че се надява да не се стигне до използването й, като отново предупреди Техеран за убийствата на протестиращи и подновяване на ядрената програма.

Американски официален представител съобщи, че военни кораби, включително самолетоносач и разрушители с управляеми ракети, ще пристигнат в Близкия изток през следващите дни. Иран е четвъртият по големина производител в рамките на ОПЕК и основен износител на петрол за Китай - втория най-голям потребител в света.

По-рано през седмицата котировките се повишиха заради заплахите на Тръмп да нахлуе в Гренландия - ход, който би могъл да дестабилизира трансатлантическите отношения. Впоследствие обаче цените се понижиха, след като той отстъпи от идеята да предприема военни действия.

Тръмп смекчи позицията си, след като заяви, че Дания, която контролира Гренландия, НАТО и САЩ са постигнали споразумение, което ще осигури „пълен достъп“ до острова.

Петролният пазар бе под натиск и от негативни правителствени данни от САЩ, показващи ръст на запасите на фона на забавящо се търсене на горива. По данни на Управлението за енергийна информация (EIA) на САЩ запасите от суров петрол са нараснали с 3,6 млн. барела за седмицата, приключила на 16 януари. Това е значително над очакванията на анализаторите, анкетирани от Ройтерс, за увеличение от 1,1 млн. барела.

Ръстът надхвърля и отчетеното по-рано от Американския петролен институт (API) увеличение от около 3 млн. барела.

