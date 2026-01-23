Очилата на Макрон за 659 евро повишиха цената на акциите на производителя

Коя е компанията?

Производителят на авиаторските очила, носени от френския президент Еманюел Макрон на Световния икономически форум в Давос, отбеляза скок на цената на акциите си с 28%. Очилата предизвикаха хиляди саркастични шеги и мемета в интернет, пише Forbes.

Коя е компанията?

Снимка: Reuters

Италианската компания iVision Tech, която придоби известната френска марка очила Henri Jullien през 2023 г., увеличи пазарната си капитализация с около 4,1 милиона долара в четвъртък.

Очилата, които Макрон носеше, бяха Pacific S 01 Double Gold. Цената им е 659 евро (около 775 долара).

Президентът на iVision Tech, Стефано Фулчир, каза пред Guardian, че Макрон притежава очилата от 2024 г. След това ги е купил като дипломатически подарък по време на срещата на върха на Г-20. След това е взел друг чифт за себе си.

Макрон е носил очила, за да прикрие субконюнктивален кръвоизлив или спукан кръвоносен съд в дясното си око. Той го е описал като „напълно безобидно“.

Макрон Круз

Снимка: Reuters

Появата му бързо стана обект на мемета в социалните мрежи, като снимки на Макрон бяха „вмъкнати“ в плакати за филмите „Топ Гън“, „Кобра“ и „Терминаторът“.

Президентът Доналд Тръмп също се подигра на Макрон, като саркастично попита: „Видях го вчера с тези красиви очила. Какво, по дяволите, се случи?“.

Когато се разпространи новината, че Макрон носи очила Henri Jullien, уебсайтът на компанията не работеше през по-голямата част от деня, съобщи Guardian.

Henri Jullien, която произвежда очила от 1921 г., произвежда около 1000 от моделите, носени от Макрон, годишно, каза Фулсир, във фабрика северно от Женева, която има само 10 служители. Всички очила се сглобяват на ръка и се изработват с помощта на „дървена техника“, според iVision. Тя включва обвързване със злато, а не много по-разпространената и по-евтина техника на позлатяване. Марката също така влезе в полезрението на обществеността миналата година, когато актрисата Сигорни Уийвър носеше техните очила - моделът Melrose 15 - на наградите „Гоя“ в Испания.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN