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Свят Петролът поевтинява, но е напът да отчете силен месечен ръст от около 20%

Петролът поевтинява, но е напът да отчете силен месечен ръст от около 20%

Свят

bTV Бизнес екип

Ормузкият проток остава във фокуса на пазарите заради конфликта между САЩ и Иран

Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия, но остават напът да отчетат ръст от около 20 на сто за месеца на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, предаде Ройтерс. 

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 1,87 долара, или 2,1 на сто, до 87,12 долара за барел. Американският лек суров петрол загуби 2,14 долара, или 2,56 на сто, до 81,45 долара за барел.

Въпреки днешния спад и двата основни петролни сорта са напът да отчетат поскъпване от приблизително една пета през юли.

Според старшия анализатор на суровини в Ей Ен Зи (ANZ) Даниел Хайнс натискът върху цените идва от признаците за увеличаване на доставките през Ормузкия проток, които частично компенсират геополитическото напрежение.

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Ормузкият проток, през който при нормални условия преминава около една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ, остава във фокуса на пазарите заради конфликта между САЩ и Иран, пише БТА.

Междувременно Саудитска Арабия работи по създаването на многонационална коалиция за засилване на сигурността в района на протока Баб ел Мандеб, Червено море и Аденския залив - ключови маршрути за световните енергийни доставки.

Според саудитското министерство на отбраната инициативата вече е получила подкрепата на 14 държави, сред които Египет, Пакистан, Судан, Турция и Джибути.

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Миналата седмица подкрепяните от Иран бунтовници хуси в Йемен обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия и заплашиха корабоплаването в Червено море - алтернативен маршрут за износа на саудитски петрол.

Въпреки че танкерният трафик през Ормузкия проток и Червено море продължава, повишените рискове за сигурността водят до по-високи транспортни разходи и застрахователни премии, което поддържа значителна геополитическа рискова премия в цените на петрола.

„Макар цените да се понижиха спрямо последните си върхове, общата тенденция остава възходяща“, коментира анализаторът на „Филип Нова“ (Phillip Nova) Приянка Сачдева.

 

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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