НОИ каза кога ще връща ТЕЛК решение

Публикувани са разяснения за промените в режима за обжалване на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК

Националният осигурителен институт (НОИ) публикува подробни разяснения за промените в режима за обжалване на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, които бяха приети чрез бюджетните закони. Повод за позицията на института станаха засилените обществени опасения, че новите правила могат да доведат до масово спиране на инвалидни пенсии още преди съдът да се произнесе дали дадено решение е неправомерно.

От НОИ категорично заявяват, че за хората, които законно получават пенсия за инвалидност, не се променя нищо. Пенсиите продължават да се отпускат и изплащат въз основа на влязло в сила експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващо 50% или над 50% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане.

До момента НОИ можеше да реагира само в срока за обжалване на експертното решение, ако установи грешка или несъответствие. След като решението влезе в сила обаче, институтът нямаше законова възможност да поиска повторно разглеждане, дори когато в рамките на наказателно производство се появят доказателства, че документът е издаден въз основа на неистински, преправени или неверни медицински документи, пише "Сега".

С новия чл. 113а от Закона за здравето тази възможност вече съществува.

От 1 август НОИ ще може да поиска повторно разглеждане на вече влязло в сила експертно решение само при строго определени условия:

да е образувано наказателно производство от прокуратурата за престъпление, свързано с издаването на експертното решение;

в хода на разследването да са установени данни, че решението е издадено въз основа на документи с невярно съдържание, неистински или преправени документи;

процедурата не може да бъде задействана само по анонимен сигнал или при обикновени съмнения.

От института подчертават, че експертното решение остава валидно до новото произнасяне на ТЕЛК или НЕЛК. Това означава, че пенсията за инвалидност няма да бъде спирана автоматично, само защото преписката е върната за повторно разглеждане.

Освен това засегнатото лице ще участва пряко във всички етапи на процедурата.

Друга промяна влиза в сила от 1 ноември 2026 г. Тогава медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ ще могат да преглеждат информация от електронното здравно досие на хората, които преминават освидетелстване или преосвидетелстване.

Достъпът обаче няма да бъде автоматичен. Той ще се предоставя само след изрично писмено съгласие на пациента. Без такова съгласие комисията няма да има право да разглежда електронното досие.

Според НОИ целта на новата мярка е да се осигури по-пълна и по-бърза оценка на здравословното състояние в рамките на производството по медицинската експертиза, без да се ограничават правата на гражданите.