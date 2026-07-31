БНБ пуска сребърна колекционерска монета в чест на Преображенския манастир

Колекционерските монети имат статут на законно платежно средство единствено в държавата, която ги емитира

От 3 август 2026 г. Българската народна банка ще пусне в обращение сребърна колекционерска монета на тема „Преображенски манастир“, съобщиха от централната банка. Монетата е с номинал 10 евро и ще се предлага на цена от 132 евро (258,17 лева) при пускането ѝ в обращение. Тиражът е ограничен до 5000 броя. Тя е изработена от сребро с проба 999/1000, тежи 23,33 грама и е с диаметър 38,61 милиметра.

Снимка: БНБ

На лицевата страна на монетата е изобразен стилизиран фрагмент от стенописа „Колелото на живота“ на Захарий Зограф, който се намира в Преображенския манастир. В дясната част, разположени в полукръг, са надписът „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, годината на емисията „2026“, емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата и номиналната стойност „10 ЕВРО“, разделени със зрънчест кръг. На обратната страна е представен манастирският комплекс на Преображенския манастир, орнаментиран кръст вляво, както и надписът „ПРЕОБРАЖЕНСКИ • МАНАСТИР“, също ограден със зрънчест кръг. Художественият проект е дело на Светлин Балездров.

Продажбата на монетата ще се извършва на четири каси в централната сграда на БНБ на пл. „Княз Александър I“ №1 в София и на още четири каси в Касовия център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ №10. Всеки клиент ще има право да закупи само по една монета, независимо дали я придобива за себе си или от името на друго лице. При покупка от името на друг човек ще бъде необходимо изрично нотариално заверено пълномощно. Ако физическо лице вече е закупило монета, то няма право да придобие втора като представител на юридическо лице, като същото ограничение важи и в обратния случай. От БНБ уточняват още, че монети няма да се продават на лица под 18-годишна възраст.

Снимка: БНБ

Монетата „Преображенски манастир“ е четвъртата колекционерска емисия, която БНБ пуска в обращение през 2026 г. Колекционерските монети в еврозоната имат статут на законно платежно средство единствено в държавата, която ги е емитирала, за разлика от възпоменателните монети, които са валидни в цялата еврозона.

Съгласно монетната програма на БНБ до края на годината, през октомври, ще бъде емитирана още една колекционерска монета, посветена на Св. Иван Рилски. Предвидената за 2026 г. възпоменателна монета ще бъде на тема „Българската азбука“, но около нейния дизайн възникна полемика, след като от документ на Съвета на Европейския съюз от 29 май стана ясно, че държава членка от еврозоната е отправила възражение по проекта. От БНБ уточниха през юни, че възражението е направено на правителствено, а не на ниво централни банки, и заявиха, че няма да дават допълнителни коментари до приключване на процедурата, свързана с монетата.