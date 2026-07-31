Русия удължава забраната за износ на бензин и дизел

Каква е причината

Руското правителство обяви в четвъртък, че удължава забраната си за износ на бензин, дизел и други горива до 31 януари 2027 г., докато ограниченията за дизел и корабни горива, както и за газьол, изнасяни от Русия от директни производители, са удължени само до 1 септември 2026 г.



"Износът на горива е разрешен съгласно международни междуправителствени споразумения и за предоставяне на хуманитарна помощ на чужди държави, въз основа на правителствени решения", се посочва в изявление на руското правителство.

Правителството уточни, че решението е взето с цел "поддържане на стабилност на вътрешния пазар на горива", пише БНР.

Русия първоначално въведе забраната за дизелово гориво от 8 до 31 юли като част от по-широк пакет от мерки за подкрепа на вътрешния пазар на горива, след като многократните атаки с дронове от Украйна срещу петролни рафинерии предизвикаха недостиг на гориво и скокове в цените. Москва вече беше наложила ограничения върху износа на бензин и реактивно гориво.



Правителството заяви, че е приело и временна процедура до 1 ноември, за да гарантира, че земеделските производители, които сега са в сезона на жътвата, получават необходимите им количества гориво.



Допълнителна резолюция има за цел да осигури стабилно снабдяване с моторно гориво за държавните и местните институции, се казва още в съобщението.