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Свят Русия удължава забраната за износ на бензин и дизел

Русия удължава забраната за износ на бензин и дизел

Свят

bTV Бизнес екип

Каква е причината

Руското правителство обяви в четвъртък, че удължава забраната си за износ на бензин, дизел и други горива до 31 януари 2027 г., докато ограниченията за дизел и корабни горива, както и за газьол, изнасяни от Русия от директни производители, са удължени само до 1 септември 2026 г.

"Износът на горива е разрешен съгласно международни междуправителствени споразумения и за предоставяне на хуманитарна помощ на чужди държави, въз основа на правителствени решения", се посочва в изявление на руското правителство.

Литър бензин А95 се продава средно за 1,54 евро, а дизелът - за 1,73 евро

Правителството уточни, че решението е взето с цел "поддържане на стабилност на вътрешния пазар на горива", пише БНР.

Русия първоначално въведе забраната за дизелово гориво от 8 до 31 юли като част от по-широк пакет от мерки за подкрепа на вътрешния пазар на горива, след като многократните атаки с дронове от Украйна срещу петролни рафинерии предизвикаха недостиг на гориво и скокове в цените. Москва вече беше наложила ограничения върху износа на бензин и реактивно гориво.

Правителството заяви, че е приело и временна процедура до 1 ноември, за да гарантира, че земеделските производители, които сега са в сезона на жътвата, получават необходимите им количества гориво.

Допълнителна резолюция има за цел да осигури стабилно снабдяване с моторно гориво за държавните и местните институции, се казва още в съобщението.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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