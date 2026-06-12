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Свят Петролът поевтиня с над 2% след отказа на Тръмп от удари срещу Иран

Петролът поевтиня с над 2% след отказа на Тръмп от удари срещу Иран

Свят

bTV Бизнес екип

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 2,11 долара

Цените на петрола се понижиха с над 2 на сто в азиатската търговия днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се отказа от планирани военни удари срещу Иран и заяви, че е възможно още през уикенда да бъде постигнато споразумение, което да доведе до възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Към 09:00 часа българско време фючърсите на сорта Брент поевтиняват с 2,11 долара, или 2,27 на сто, до 88,33 долара за барел. Американският лек суров петрол загуби 1,87 долара, или 1,87 на сто, до 85,84 долара за барел.

Спадът продължи и след понижението от предходната сесия, тъй като пазарите реагираха на сигналите за възможно дипломатическо решение на конфликта между САЩ и Иран.

Вчера Тръмп заяви, че е отменил подготвяните удари срещу Иран, след като преговорите между двете страни са отбелязали напредък. По думите му споразумение може да бъде подписано още този уикенд и да позволи възобновяване на корабния трафик през Ормузкия проток.

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Полуофициалната иранска агенция „Фарс“ обаче съобщи, че Техеран не е одобрил текст на подобно споразумение.

„Макар това да може да се окаже поредна фалшива тревога, реакцията на пазара беше бърза и категорична“, коментира пазарният анализатор на Ай Джи (IG) Тони Сикамор.

Според него дори при корекция надолу на цените има възможност за ново поскъпване, докато петролът се задържа над нивата от около 80 долара за барел.

Несигурността около доставките от Близкия изток остава висока. В четвъртък Иран обяви, че затваря Ормузкия проток и ще предприема действия срещу плавателни съдове, които преминават без разрешение през стратегическия воден път.

През Ормузкия проток преминава около една пета от световната търговия с петрол и втечнен природен газ. Продължаващите ограничения върху корабоплаването през последните месеци поддържат високите цени на енергийните суровини.

Държавните медии в Иран съобщиха днес, че иранските сили са спрели танкер, опитал да премине през пролива без предварителна координация. В същото време американските въоръжени сили заявиха, че търговски кораби продължават да използват маршрута.

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Анализаторите на Ай Ен Джи (ING) предупредиха, че е рано да се приема евентуалното примирие като трайно решение.

„Дори да бъде постигнато споразумение, то може да се окаже нестабилно. Ако преговорите по иранската ядрена програма не напреднат, напрежението лесно може да се възобнови“, посочват те.

Според банката пазарът може да достигне критична точка още в края на юли, ако доставките през Ормузкия проток не бъдат възстановени.

„Тогава намаляващите запаси и сезонно по-силното търсене могат да изтласкат цените към 120-130 долара за барел“, прогнозират анализаторите.

Междувременно Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) понижи за пореден месец прогнозата си за растежа на световното търсене на петрол през 2026 година.

Картелът вече очаква увеличението на потреблението да достигне 970 000 барела дневно спрямо предишна прогноза за 1,17 милиона барела дневно, предаде БТА.

За 2027 година обаче ОПЕК повиши очакванията си за растеж на търсенето до 1,73 милиона барела дневно, което е с 190 000 барела дневно повече от предходната прогноза. Организацията прогнозира постепенно възстановяване на потреблението след отшумяването на настоящата енергийна криза.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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