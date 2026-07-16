Петролът поевтиня, докато пазарите следят кризата между САЩ и Иран

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 24 цента

Цените на петрола се понижиха днес, след като търговците прибраха печалби и оцениха рисковете от новата вълна американски удари срещу ирански военни обекти, съобщи Ройтерс. Военните действия засилиха опасенията от възобновяване на пълномащабния конфликт и от прекъсвания на доставките през Ормузкия проток.

САЩ нанесоха вчера удари по ирански съоръжения за брегова отбрана и ракетни позиции, след като отново наложиха морска блокада на пристанищата на страната. Иран заплаши да ограничи допълнително регионалния енергиен износ и заяви, че води "екзистенциална война" със САЩ.

След първоначално поскъпване за четвърта поредна сесия фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 24 цента, или 0,28 на сто, до 84,95 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 15 цента, или 0,19 на сто, до 79,45 долара за барел.

По-рано през сесията Брент поскъпна с близо един долар, като цените и на двата основни петролни сорта останаха близо до най-високите си равнища за последния месец, предаде БТА.

„Геополитическите рискове продължават да оказват силна подкрепа на цените на петрола, но след значителното поскъпване търговците възприемат изчаквателна позиция“, каза Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във „Филип Нова“ (Phillip Nova).

По думите ѝ вниманието се е изместило от самата заплаха към въпроса дали ще има реално прекъсване на петролните потоци и как САЩ и Иран ще реагират през следващите дни.

Цените на петрола се повишиха през тази седмица, след като атаките задълбочиха нарушенията на доставките през Ормузкия проток. Преди началото на войната през него преминаваше около една пета от световната търговия с петрол и втечнен природен газ.

Броят на корабите, преминали през протока вчера - първия ден след възстановяването на американската морска блокада срещу Иран - е намалял до седем спрямо 13 ден по-рано.

Военните действия между Иран и САЩ бяха възобновени миналата седмица, което допълнително отслаби крехкото примирие, постигнато през юни след няколкомесечни сражения.

„Макар посредническите усилия на съседните страни да продължават и преобладаващото мнение да е, че пълномащабна война е малко вероятна, цената на американския сорт може да се повиши до 85-87 долара в зависимост от развитието на конфликта“, каза Хироюки Кикукава, главен стратег в „Нисан Секюритис Инвестмънт“ (Nissan Securities Investment).

Според анализатори Иран е дал сигнал, че може да използва съюзниците си от движението на хусите в Йемен, за да затвори протока Баб ел Мандеб - входа към Червено море. Това би открило нов фронт срещу Вашингтон и би изложило на риск втора ключова артерия за световните енергийни доставки, допълва Ройтерс.

Американски представители са заявили, че ударите срещу Иран могат да проправят пътя за „по-сложни“ операции срещу страната, което допълнително засилва несигурността на пазарите.

„Голдман Сакс“ (Goldman Sachs) прогнозира, че цената на Брент може да надхвърли 110 долара за барел през четвъртото тримесечие, ако възстановяването на износа от Персийския залив продължи да се бави. При отслабване на напрежението и по-бързо възстановяване на производството обаче цената може да спадне до нива от малко над 60 долара до края на годината.

Анализатори на „Ай Ен Джи“ (ING) предупредиха, че нарушенията на доставките се засилват в момент, когато търговските петролни запаси в САЩ са на най-ниското си равнище от 2022 г. и на най-ниското сезонно ниво от 2018 г.

„Опасението е, че подновените нарушения на петролните доставки настъпват след значителното намаляване на запасите през второто тримесечие, което прави пазара по-уязвим“, посочват анализаторите.