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Свят Хърватия се нарежда сред най-скъпите средиземноморски дестинации за туристите

Хърватия се нарежда сред най-скъпите средиземноморски дестинации за туристите

Свят

bTV Бизнес екип

Най-честото оплакване на посетителите в Хърватия е свързано именно с високите цени

Хърватия вече изпреварва Испания и Гърция по цени на хотелите и ресторантите, като сред средиземноморските държави по-скъпи остават единствено Франция и Италия. Това показва анализ на Euronews, базиран на данните на Евростат за 2025 г., цитиран от БТА. При среден индекс за Европейския съюз от 100, най-достъпни за туристите са Португалия (73,6), Турция и Испания, следвани от Гърция с индекс 86,1. Хърватия достига 89,6, което я нарежда сред най-скъпите туристически дестинации в Средиземноморието, посочва хърватската редакция на телевизия N1.

Снимка: iStock

Според икономическия анализатор Петар Вушкович поскъпването в хърватския туристически сектор се дължи основно на нарасналите оперативни разходи. Сред основните фактори са по-високите цени на енергията, увеличените разходи за труд и поскъпването на хранителните продукти. Данните на Евростат показват още, че и храните в Хърватия са сред най-скъпите в Европа, като по-високи цени се отчитат само във Франция, Гърция и Италия.

Експерти обаче обръщат внимание, че подобни сравнения имат своите ограничения. Причината е, че Евростат използва национални средни стойности, а не конкретни цени в най-посещаваните туристически райони. Така в статистиката за Хърватия се включват както популярни дестинации като Дубровник и Хвар, така и региони като Загреб, Лика и Славония. Същият подход се прилага и при останалите държави.

Снимка: iStock

Успоредно с това хърватският предприемач Иван Иванкович е анализирал с помощта на изкуствен интелект над 1,62 млн. туристически отзива в Google и Booking за пет средиземноморски държави. Резултатите показват, че най-честото оплакване на посетителите в Хърватия е свързано именно с високите цени, като изразът „прекалено скъпо“ се среща най-често в коментарите за страната, отбелязва N1.

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Проучването показва още, че туристите често критикуват плащанията само в брой, високите цени на бутилираната вода, скъпите и трудно достъпни паркинги, недостатъчното използване на климатици и малките порции в ресторантите. Според Петар Вушкович комбинацията от високи цени за настаняване, храна и напитки постепенно отслабва конкурентоспособността на Хърватия като туристическа дестинация в Средиземноморието. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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