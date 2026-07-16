Къде в Европа можете да почивате с бюджет до 50 евро на ден?

Топ 5 на най-евтините места за почивка

Мечтаете за европейска ваканция, но без да похарчите цяло състояние? Добрата новина е, че все още има дестинации, където можете да се насладите на красиви плажове, богата история и вкусна местна кухня срещу значително по-ниска цена в сравнение с популярни туристически държави като Франция, Италия или Швейцария.

Според различни международни туристически класации и анализи на разходите за пътуване най-доброто съотношение между цена и качество продължава да предлагат страните от Източна и Югоизточна Европа. В някои от тях дневният бюджет може да бъде между 35 и 50 евро на човек, включително нощувка, храна и транспорт.

Албания

Албания се превърна в една от най-бързо развиващите се туристически дестинации в Европа. Страната впечатлява с кристално чистите плажове на Албанската ривиера, исторически градове и значително по-ниски цени в сравнение със съседна Гърция.

Средният дневен бюджет за турист е между 25 и 40 евро. Нощувка в къща за гости може да струва около 20–30 евро, а обяд в местен ресторант – между 5 и 8 евро.

Не пропускайте: Ксамил, Саранда, Берат и националния парк Бутринт.

България

България остава една от най-достъпните дестинации в Европейския съюз. Освен Черноморието, страната предлага планински курорти, културен туризъм и разнообразна кухня.

Средният дневен бюджет е между 35 и 50 евро, като извън най-популярните курорти могат да се намерят още по-изгодни оферти. Според международни туристически индекси България е сред държавите с най-ниски ценови нива в Европа, пише френският сайт Skyscanner.

Не пропускайте: Несебър, Созопол, Варна, Велико Търново и Пловдив.

Румъния

Румъния предлага впечатляващи средновековни градове, Карпатите и замъци, свързвани с легендата за Дракула.

Средният дневен бюджет е 40–60 евро, като хотелите и ресторантите остават значително по-достъпни от тези в Западна Европа. Вътрешният транспорт също е сравнително евтин.

Не пропускайте: Брашов, Сибиу, Сигишоара и замъка Бран.

Полша

Полша отдавна е предпочитана дестинация за бюджетни пътешественици. Градове като Краков и Гданск впечатляват с архитектура, музеи и оживен нощен живот.

Средните дневни разходи варират между 45 и 60 евро, като храната и общественият транспорт остават сред най-достъпните в Европа.

Не пропускайте: Краков, Гданск, Вроцлав и солната мина „Величка“.

Унгария

Въпреки че е една от най-посещаваните столици в Централна Европа, Будапеща продължава да бъде сравнително достъпна.

Според международните туристически индекси средният дневен бюджет е около 40–60 евро, включително нощувка, храна и обществен транспорт. Особено изгодни остават известните термални бани, традиционните ресторанти и градският транспорт.

Не пропускайте: Парламентът, Рибарският бастион, баните „Сечени“ и руин баровете.

Според туристически експерти най-големи икономии могат да се постигнат, ако резервирате поне два-три месеца предварително, пътувате извън пиковите седмици на юли и август и използвате обществен транспорт вместо автомобил под наем. Изборът на семейни хотели или къщи за гости също може да намали разходите с 20–30%.