Петролът падна под 100 долара за барел заради надежди за край на войната с Иран

Фючърсите на петрол Брент се понижиха с 4,45%

Петролните фючърси поевтиняват с около 4% към и дори под 100 долара за барел след подновяване на надеждите за скорошен край на иранската война и деескалация на конфликта в Близкия изток.



Повод за този оптимизъм даде изявление на президент на САЩ Доналд Тръмп, че американските сили могат да се изтеглят от Иран в рамките на две до три седмици и предположи, че сделка с Техеран може да е възможна, макар и не е необходима за прекратяване на конфликта.



Към 09.50 часа българско време фючърсите на петрол Брент се понижават с 4,45% към 99,26 долара за барел, връщайки под важната психологична бариера от 100 долара за пръв път от 26 март, предаде БНР. Фючърсите на американския лек суров петрол WTI поевтиняват с 4,3% към 97 долара за барел, като и те опитват да се върнат трайно под нивото от $100, след като през предходните два дена на търговия се търгуваха стабилно над него.

Днешното поевтиняване на юнските петролни фючърси идва след рекордното поскъпване на изтеклите във вторник вечерта майски петролните фючърси, които само в рамките на изминалия март поскъпнаха с рекордните над 60% от 1988 г. насам.



Несигурността обаче остава, тъй като в региона на Близкия изток пристигнаха допълнителни американски войски, докато Техеран заяви, че не се водят официални мирни преговори, но сигнализира за готовност за прекратяване на войната, ако условията й бъдат изпълнени.

Всички погледи вероятно ще бъдат насочени тази вечер към обявеното от Доналд Тръмп обръщение към американците относно конфликта в Иран.



Междувременно ирански дронове удариха резервоари за гориво на международното летище в Кувейт, предизвиквайки голям пожар и причинявайки щети, което допълнително се добави към скорошните атаки срещу енергийната инфраструктура.