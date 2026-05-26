Пет сектора, в които ЕС е критично зависим от Китай

От слънчевите панели до редкоземните елементи и индустриалните роботи, китайските компании постепенно се превърнаха в доминиращ, а понякога и единствен доставчик в редица европейски индустрии. На този фон нарастват опасенията от нов „китайски шок“, тъй като зависимостта на Европа от китайски стоки в някои сектори вече е толкова дълбока, че алтернативите почти липсват. Натискът се засили през 2025 г., след като Вашингтон наложи мащабни мита върху китайски продукти, пораждайки опасения, че Пекин ще насочи излишното си производство към европейските пазари на по-ниски цени, предава Еuronews.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи ситуацията като „нов китайски шок“ по време на срещата на Г-7 в Канада миналата година. Тя предупреди, че Китай наводнява световните пазари със субсидиран свръхкапацитет, който вътрешното търсене в страната не може да поеме. Миналата седмица еврокомисарят по промишлеността Стефан Сежурне също призова европейските компании да диверсифицират доставчиците си на фона на засилващото се търговско напрежение между Брюксел и Пекин.

Според данни на Евростат вносът на ЕС от Китай е достигнал 559,4 милиарда евро през 2025 г., което представлява ръст от 89% спрямо 2015 г. Това е довело до търговски дефицит от 359,8 милиарда евро. Само през 2025 г. износът на ЕС за Китай е намалял с 6,5%, докато вносът се е увеличил с 6,4%. Китай остава основният доставчик на зависими продукти за ЕС, като осигурява 47% от категорията и близо половината от общата стойност на вноса — около 206 милиарда евро от общо 404 милиарда евро. За сравнение, САЩ са вторият най-голям доставчик, но делът им е под 10% от категорията и около 11% от общата стойност на вноса.

Най-сериозната зависимост на Европа от Китай е свързана със зеления преход. Данните на Евростат показват, че през 2024 г. Китай е осигурил 98% от вноса на слънчеви панели в ЕС. Доклад на мозъчния тръст Loom посочва още, че през 2025 г. Китай е доставил 88% от литиево-йонните батерии за електромобили в ЕС, спрямо 75% през 2019 г. Освен това ЕС получава 98% от магнитите от редкоземни елементи и 97% от магнезия си от Китай — суровини, които са ключови за електромобили, вятърни турбини, батерии и водородни технологии. Заради тази сериозна зависимост Европейската комисия включи магнезия в списъка на критичните суровини, за да стимулира вътрешния добив, преработка и рециклиране.

Силното влияние на Китай се разпростира и върху индустриалната роботика. Между началото на 2025 г. и началото на 2026 г. вносът на промишлени роботи от Китай в ЕС е нараснал с 315%, докато средните цени са спаднали с 29%. Това се дължи на индустриалната стратегия „Произведено в Китай 2025“, подкрепена от държавни субсидии, евтини кредити и данъчни стимули. Според Международната федерация по роботика Китай вече произвежда повече индустриални роботи, отколкото Германия, Южна Корея, Япония и САЩ, взети заедно.

Подобна тенденция се наблюдава и в секторите на химикалите, текстила и дървените изделия. Европейската комисия вече следи отблизо вноса на определени химикали от Китай заради свръхкапацитет и рязко нарастване на пазарния им дял в ЕС. Китай продължава да осигурява между 30% и 35% от вноса на дрехи и обувки в ЕС, докато при дървените изделия вносът на сглобени паркетни настилки е скочил над десет пъти за една година, което доведе до въвеждането на мита през 2025 г. Комисията предприе подобни мерки и за декоративната хартия, но в повечето случаи реакцията идва едва след като щетите вече са нанесени. Основният въпрос остава дали Европа разполага с индустриалния капацитет и политическата воля да изгради реални алтернативи, преди зависимостта ѝ от Китай да стане необратима.