ЕЦБ: Защо сега трябва да се повишат лихвите

Инфлацията в еврозоната достигна 3,2 %

Да се улучи точният момент за обръщане на лихвената посока изобщо не е лесно в паричната политика. Това се дължи, наред с другото, на факта, че много данни постъпват със закъснение, а и ефектът от лихвените промени също се проявява със закъснение.

Разбираемо е, че Европейската централна банка (ЕЦБ) след началото на войната с Иран, първоначално предпочете да изчака, за да види колко дълго ще остане високата цена на петрола и доколко инфлацията действително ще се ускори, пише F.A.Z.

Но вече е време да се прекрати чакането. Инфлацията в еврозоната достигна 3,2 %. Средносрочните инфлационни прогнози на ЕЦБ едва ли могат да бъдат задържани на досегашното равнище; те трябва да бъдат коригирани нагоре. Това е точният момент за повишение на лихвените проценти – първото от септември 2023 г.

Съществува аргумент, според който при такива случаи ЕЦБ евентуално не бива да предприема нищо. Ако по-високата инфлация е изцяло на предлагането и се дължи на краткосрочно повишение на цената на петрола, централната банка не може да постигне кой знае какво с вдигане на лихвите. Тя не може да „достави“ петрол. Тогава, както понякога се казва, банката трябва да „прогледне през“ краткосрочния инфлационен скок.

Но цената на петрола е висока от доста време насам. Войната не продължи само четири седмици. Скъпата енергия постепенно се „вгризва“ в цялата ценова структура. ЕЦБ не бива да допуска това. Когато тази динамика вече е видима във всички данни, може да е станало твърде късно.