Германски стартъп изтегля с три години напред серийното производство на тежкотоварен дрон

Хибридният безпилотен апарат е предназначен за военни и граждански мисии

Германската аерокосмическа компания „И Ар Си Систем“ (ERC System) планира да започне серийното производство на нов транспортен дрон с двойно предназначение през 2028 г., три години по-рано от първоначално предвиденото, на фона на нарастващото търсене на безпилотни летателни апарати в отбранителния сектор, предаде ДПА.

Компанията, базирана край Мюнхен, представя тежкотоварния дрон „Виктор“ (Victor) на авиокосмическото изложение в Берлин. Хибридно задвижваният апарат е предназначен както за военни, така и за граждански приложения и може да превозва товари с тегло до 250 килограма на разстояние до 300 километра, заяви търговският директор Максимилиан Олигшлегер.

„И Ар Си Систем“ очаква първият прототип на „Виктор“ да извърши дебютния си полет по-късно тази година, предаде БНР.

От компанията посочват, че разработката на дрона напредва по-бързо и с по-ниски разходи от първоначално очакваното, което позволява продуктът да бъде изведен по-рано на пазара при силно търсене на военни и граждански безпилотни технологии.

По думите на Олигшлегер проектът е започнал след проявен интерес от военни клиенти, търсещи възможности за използване на безпилотни летателни апарати. Компанията допълва, че „Виктор“ е предназначен и за граждански дейности, включително логистика за офшорни съоръжения и борба с пожари.

Дронът ще използва хибридна задвижваща система, съчетаваща дизелов двигател и електромотор.

„И Ар Си Систем“ е подкрепяна от компанията за аерокосмически услуги Ай Ей Би Джи (IABG) и не разчита на постоянно набиране на капитал. Партньор по проекта е „Нордърн Хеликоптър“ (Northern Helicopter), изцяло притежавано дъщерно дружество на германския оператор за въздушна медицинска помощ „Де Ер Еф Луфтретунг“ (DRF Luftrettung).

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