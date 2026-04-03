1 USD
1.1525 BGN
Петрол
109.05 $/барел
Bitcoin
$67,183.4
БГ Бизнес Токът за бизнеса поевтинява в събота с 46% в сравнение с днес

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 36,54 евро за мегаватчас

При средна цена от 69,99 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред“, сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 4 април

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 129,62 евро за мегаватчас, предаде БТА. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 46 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 36,54 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 103,45 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 84 026,77 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня“ среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 114,57 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 120,20 евро (без ДДС) за мегаватчас.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

