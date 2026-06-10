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Технологии "Антропик" пуска публично най-мощния си ИИ модел, но с ограничения

"Антропик" пуска публично най-мощния си ИИ модел, но с ограничения

Технологии

bTV Бизнес екип

Моделът „Фейбъл 5“ е първият представител от серията „Митос“

Американската компания "Антропик", създател на моделите за изкуствен интелект "Клод", предостави днес на широката общественост най-мощната версия на своята технология, като същевременно наложи ограничения върху използването ѝ в чувствителни области като киберсигурността и рисковете от биологични и химически атаки, предаде АФП.

Моделът, наречен "Фейбъл 5", е първият от серията "Митос" е най-напредналата линия модели на "Антропик", представена през април. Успоредно с това компанията предлага и неограничена версия, наречена "Клод Митос 5", за корпоративни клиенти, организации и държавни агенции, които вече имат достъп до тази серия модели.

Според "Антропик" тази версия е способна да открива и използва уязвимости в системите за сигурност с безпрецедентна скорост и точност. През април компанията едновременно обяви съществуването на "Митос" и решението си да ограничи достъпа до него само за доверени партньори с цел засилване на киберзащитата им. Това решение доведе до обвинения срещу компанията, че прибягва до стратегия на маркетинг, чрез насаждане на страх.

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В същото време решението предизвика сериозно безпокойство сред правителства и международни институции, които започнаха да оценяват потенциалната заплаха за критична инфраструктура като банкови системи, енергийни мрежи и други жизненоважни обекти. Оттогава няколко компании, получили достъп до "Митос", са потвърдили неговите възможности.

Дори американското правителство, което е в спор с "Антропик", впоследствие е извършило тестове на системата. След това Белият дом въведе доброволна процедура за оценка на най-мощните американски ИИ модели преди пускането им на пазара.

Междувременно конкурентът на "Антропик"  – "Оупън Ей Ай", се подготвя да представи версия 5.6 на своя чатбот "Чат Джи Пи Ти", припомни БНР.

Темата за сигурността, която "Антропик" превърна в един от основните си търговски аргументи, доведе до безпрецедентен конфликт между стартъпа от Сан Франциско и администрацията на Доналд Тръмп. Причината е отказът на компанията да премахне ограниченията си върху технологии за масово наблюдение и автономни смъртоносни оръжия.

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В резултат на това Пентагонът прекрати договорите си с компанията, чиито ИИ инструменти до този момент единствени са разполагали с разрешение за работа по проекти от степен "секретен отбранителен проект". Тези събития се развиват на фона на огромния финансов интерес към изкуствения интелект, отбелязва АФП.

Както "Антропик", така и "Оупън Ей Ай" обявиха този месец, че подали документи за първично публично предлагане на акции. Очаква се на борсата да излезе и "Спейс Екс", космическата компания на Илон Мъск, която интегрира и собствената си лаборатория за изкуствен интелект "ексЕйАй".

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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