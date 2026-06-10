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Свят На тези гръцки острови пенсионерите могат да почиват безплатно до 12 нощувки

На тези гръцки острови пенсионерите могат да почиват безплатно до 12 нощувки

bTV Бизнес екип

Програмата е насочена към пенсионери, които са работили в сектора на свободните професии.

В понеделник започва приемът на заявления за специална програма за социален туризъм, която предлага субсидирани или напълно безплатни почивки за пенсионери, съобщават властите. Схемата се управлява от Службата по заетостта (DYPA) и е с бюджет от 3 милиона евро. Целта ѝ е да обхване до 25 000 пенсионери от бившия фонд OAEE, както и техните семейства, предава ekathimerini. 

Снимка: iStock

Програмата е насочена към пенсионери, които са работили в сектора на свободните професии. В рамките на инициативата се разпределят общо 25 000 ваучера, чрез които те могат да се възползват от безплатни нощувки. Бенефициентите имат право на до шест нощувки с минимално доплащане, а в определени дестинации престоят е изцяло субсидиран и достига до 10 безплатни нощувки.

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В популярни гръцки острови като Лесбос, Хиос, Кос и Родос почивката може да бъде напълно безплатна в рамките на до 10 нощувки. В региони като Евия и Тесалия продължителността на престоя може да достигне до 12 нощувки, като програмата ще продължи до 9 юли 2027 г. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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