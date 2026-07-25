Страна, в която данък върху доходите не се плаща от 1869 г., а повече от една трета от населението са милионери

Въпреки това разходите за живот не са ниски

На брега на Средиземно море, разположена между Франция и морето, се намира държава с площ от около два квадратни километра. Монако е втората най-малка държава в света и е известна с нещо, което привлича богатите от десетилетия – жителите ѝ не плащат данък общ доход, пише N1.

Решение отпреди повече от век и половина

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Данъкът върху доходите е премахнат през 1869 г., когато княжеството генерира достатъчно приходи от известното казино в Монте Карло, за да не е необходимо вече да облага гражданите си с данъци. Това решение никога не е било отменено. Държавата сега се финансира главно от данък добавена стойност (ДДС), корпоративен данък върху компании, опериращи в чужбина, и приходи от туризъм и недвижими имоти.

Изключението, което потвърждава правилото

Има едно забележително изключение. Френските граждани, пребиваващи в Монако, обикновено подлежат на облагане с френски данък върху доходите, в съответствие с двустранно споразумение от 1963 г. Някои изключения се прилагат за лица, които са пребивавали в Монако преди влизането в сила на това споразумение.

Разходи за живот в Монако

Снимка: Facebook/@Nedelia Shtonova

Липсата на данък върху доходите не означава, че животът в Монако е евтин. Княжеството разполага с едни от най-скъпите недвижими имоти в света, а получаването на разрешение за пребиваване изисква осигуряване на адекватно настаняване и доказване, че кандидатът разполага с достатъчно финансови средства.

Според оценки на компании, които проследяват частното богатство, повече от една трета от населението на Монако са милионери, което прави страната един от световните лидери. Поради липса на пространство, Монако разширява територията си чрез засипване на морето от десетилетия и подобни проекти продължават и днес.

Информацията за данъчната система и условията за получаване на разрешение за пребиваване се потвърждава от официалния уебсайт на правителството на Монако, посветен на данъчната система и издаването на разрешения за пребиваване.