С пенсия, но на работа: В кои европейски страни най-много хора остават активни?

Почти един на всеки шест пенсионери в ЕС е изложен на риск от бедност

Около 13% от пенсионерите в Европейския съюз продължават да работят след пенсиониране. Финансовата необходимост е една от ключовите причини, но експертите посочват и други фактори като променящите се социални норми, демографските тенденции и постоянния недостиг на работна ръка в редица сектори, предава Еuronews.

Доходите от пенсии в Европа са по-ниски в сравнение с доходите в края на трудовата кариера. Според данни на Евростат, човек, който е получавал 100 евро между 50 и 59 години, би получавал около 58 евро пенсионен доход между 65 и 74 години през 2023 г. Това прави поддържането на предишния стандарт на живот трудно за много хора след пенсиониране.

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Почти един на всеки шест пенсионери в ЕС е изложен на риск от бедност. В същото време част от възрастните хора избират да продължат да работят и след пенсия, като причините са различни – за 36,3% водещ мотив е удоволствието от работата и поддържането на активност, докато за 28,6% основен фактор остава финансовата нужда.

През 2023 г., според най-актуалните налични данни към 2026 г., 12,9% от хората в ЕС са продължили да работят в рамките на шест месеца след получаване на първата си пенсия за старост. Този дял варира значително между държавите – от едва 1,7% в Румъния до 54,9% в Естония, като в Латвия, Литва и Швеция също се наблюдават високи нива на продължаваща заетост.

В някои страни финансовата необходимост е водещата причина за работа след пенсиониране. Делът на пенсионерите, които посочват това, варира от 9,4% в Швеция до 68,5% в Кипър. В Румъния и България повече от половината работещи пенсионери казват, че го правят по финансови причини, докато в страни като Испания и Италия този дял е значително по-нисък.

Експертите подчертават, че тенденцията се влияе и от по-добро здраве и по-високо образование сред съвременните пенсионери, както и от промени в трудовия пазар. Все повече работодатели са склонни да наемат хора след пенсионна възраст, а демографските промени и недостигът на работна сила допълнително засилват тази тенденция, превръщайки пенсионерите в ценен резерв от трудови ресурси.