Пазарът на сливанията и придобиванията изпрати най-силното си първо тримесечие в историята

Четири от шестте най-големи сделки са с компании, свързани с изкуствения интелект

Глобалната несигурност, породена от войната в Иран и резките колебания в пазарните оценки, не възпира активността по сливания и придобивания (M&A), като общата стойност на сделките през първото тримесечие надхвърля 1,2 трилиона долара. Това показват данни на „Лондон сток ексчейндж груп“ (London Stock Exchange Group – LSEG), цитирани от Ройтерс.

Въпреки че броят на сделките е намалял със 17 на сто на годишна база, тяхната стойност се е увеличила с 26 на сто, тъй като придобиваните компании са били значително по-големи. Четири от шестте най-големи сделки са свързани с компании, определяни от инвеститорите като лидери в развитието на изкуствения интелект, съобщи БТА.

След обявения от президента на САЩ Доналд Тръмп „Ден на освобождението“ на 2 април 2025 г., който предизвика глобално търговско напрежение, активността по сделките временно е била ограничена. За разлика от това, ескалацията на конфликта в Близкия изток в края на февруари не е довела до съществен спад в интереса към сделки.

„Компаниите вече не чакат условията да се подобрят, а приемат волатилността като част от реалността“, заяви Сам Ким от "Дойче банк" (Deutsche Bank). По думите му това е „новото нормално“ за корпоративния свят.

От „Би Ен Пи Париба“ (BNP Paribas) също отчитат ръст, като портфейлът от потенциални сделки на банката за годината е нараснал с над 20 на сто както по брой, така и по стойност.

Особено активни са били технологичните компании, като през първото тримесечие са сключени 22 сделки на стойност над 10 млрд. долара, което е рекорд за периода. Сред водещите фактори остава развитието на изкуствения интелект. Финансиранията на „ОупънЕйАй“ (OpenAI) на стойност 110 млрд. долара и на „Антропик“ (Anthropic) за 30 млрд. долара са сред най-значимите трансакции, като те са под формата на придобиване на дялове, а не класически сливания и придобивания. Този тип инвестиции вече формира 29 на сто от общия обем.

В същото време компаниите, считани за уязвими към навлизането на изкуствения интелект, губят интерес от страна на инвеститорите, което води до спад в оценките им и по-слаба активност в този сегмент.

Въпреки сътресенията на енергийните пазари и резките движения в цените на петрола, корпоративните ръководства остават по-предпазливи, но не се отказват от сделки. Според „Ю Би Ес Инвестмънт банк“ (UBS Investment Bank) стратегическите мотиви остават водещи, освен ако нестабилността не се задържи продължително и не повлияе върху инфлацията и лихвените проценти.

От „Морган Стенли“ (Morgan Stanley) също посочват, че сливанията и придобиванията остават ключов инструмент за растеж, като при стабилизиране на пазарите е възможно възстановяване на силната активност от втората половина на миналата година.

Засилва се и тенденцията към трансгранични сделки, които позволяват на компаниите да диверсифицират риска и да компенсират слабостите на отделни пазари. Според „Барклис“ (Barclays) този тип сделки са нараснали с 47 на сто до рекордните 454,7 млрд. долара.

САЩ остават най-привлекателната дестинация, като привличат 52,4 на сто от трансграничните инвестиции, следвани от Великобритания с 11,5 на сто.

Сред по-значимите сделки е придобиването от страна на „Маккормик енд къмпани“ (McCormick & Company) на хранителния бизнес на „Юниливър“ (Unilever) във Великобритания, което ще създаде компания с оценка от около 65 млрд. долара. Френската „Анжи“ (Engie) също обяви придобиването на „Ю Кей Пауър Нетуъркс“ (UK Power Networks) за 21,3 млрд. долара.

Анализаторите отбелязват, че за европейските компании сделки в САЩ остават особено привлекателни заради по-високия икономически растеж, по-добрите пазарни оценки и възможността за локално присъствие, което ограничава ефекта от митническите бариери.

Общата тенденция показва, че корпоративният сектор се адаптира към нестабилната среда и продължава да търси възможности за растеж чрез стратегически сделки.