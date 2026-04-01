До броени дни уеб версията на Messenger спира да работи

Ето какво се променя за потребителите

Компанията Meta обяви, че ще спре самостоятелния уебсайт на Messenger (messenger.com) през април 2026 г., предаде Business Standard. Това е неприятна новина за хората, които използват услугата основно на компютър, особено след като миналата година бяха премахнати и настолните приложения за Mac и Windows. По непотвърдена информация промяната ще влезе в сила на 14 април.

След спирането на сайта потребителите ще могат да използват Messenger на компютър единствено през Facebook (в секцията за съобщения), а на телефон — чрез мобилното приложение. При опит за отваряне на messenger.com, потребителите автоматично ще бъдат пренасочвани към facebook.com/messages.

Хората, които използват Messenger без Facebook акаунт, ще имат още по-ограничени възможности — от април те ще могат да влизат в чатовете си само през мобилното приложение.

Ако искате да възстановите старите си разговори, това може да стане с помощта на PIN код. Ако сте го забравили, можете да го нулирате от настройките: Settings → Privacy and safety → End-to-end encrypted chats → Secure storage → Reset PIN.

Messenger съществува още от 2008 г., когато започва като Facebook Chat. През 2011 г. името се сменя на Messenger, през 2014 г. става отделна услуга, а през 2020 г. се появява и настолно приложение.

Засега Meta не обяснява причините за това решение. Въпреки това Messenger остава едно от най-популярните приложения за съобщения в света, което прави решението още по-изненадващо за много потребители.