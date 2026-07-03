Пътувате до Хърватия? Ето най-добрите места извън туристическите дестинации

От Хърватския национален туристически съвет подчертават, че интересът към страната вече не се ограничава само до известните места

Ако искате да опознаете Хърватия отвъд най-популярните туристически дестинации, има редица по-малко известни места и събития, които заслужават внимание. От Хърватския национален туристически съвет препоръчват на пътешествениците да включат в маршрутите си автентични региони, местни фестивали и природни забележителности, които разкриват различното лице на страната. Междувременно Хърватия навлезе в активния летен сезон с над 600 000 посетители в края на юни. Макар този брой да е малко по-нисък спрямо същия период на миналата година, туристическите пристигания са се увеличили с 5%, а нощувките – със 7%.

Снимка: iStock/Tyla

Туристите продължават да избират популярни дестинации като Дубровник, който също отчита ръст на посещенията. Според директора на Туристическия съвет на Дубровник Миро Драшкович това е особено положителен резултат предвид геополитическата обстановка и предизвикателствата пред туристическия сектор през 2026 г. По думите му градът все още отчита около 1% ръст, което е задоволително при настоящите условия. Очаква се и фестивалът Ultra Europe в Сплит през юли да привлече приблизително същия брой посетители, както през миналата година, предава Еuronews.

От Хърватския национален туристически съвет подчертават, че интересът към страната вече не се ограничава само до известните места по далматинското крайбрежие. Според директора „Стратегическо планиране, устойчивост и туристическо преживяване“ Саша Поповац все повече туристи търсят по-малко познати дестинации и автентични преживявания. По думите му Хърватия е подходяща за посещение през всички сезони – лятото привлича с плажовете и Адриатическо море, а през зимата вътрешните планински райони предлагат снежни пейзажи, ски курорти и възможности за зимни спортове.

Сред емблематичните летни места остава плажът Златни рат на остров Брач, известен със своята златиста чакълеста ивица, отличните условия за водни спортове и богатата местна кухня. В същото време туристическият съвет отбелязва, че през 2025 г. морето и природата остават основните мотиви за посещение на страната, но нараства интересът и към градските почивки, фестивалите, културните прояви и артистичните събития.

Снимка: iStock

Сред акцентите през тази година е повторното откриване на историческата Вила Аржентина в Дубровник след мащабна реставрация. Луксозният хотел ще предлага 95 стаи и апартаменти с гледка към Адриатическо море, остров Локрум и Стария град на Дубровник, включен в списъка на ЮНЕСКО. Гостите ще могат да се възползват от просторен спа център, озеленени градини, директен достъп до плажа и ресторанти с местна и сезонна кухня. Сестринският хотел Вила Орсула също отваря врати като бутиков хотел след обновяване.

За любителите на събитията Хърватия предлага богата програма през лятото и есента. Сред най-значимите прояви са Дубровнишкият летен фестивал, Сплитският летен фестивал, Есенният фестивал във Винковци, уличният Шпанцирфест във Вараждин и триатлонът Plava Laguna IRONMAN 70.3 Poreč. За туристите, които искат да избягат от най-посещаваните места, туристическият съвет препоръчва Хърватско Загорие, Горски Котар, средновековните градове Мотовун и Грожнян в Истрия, района на Задар и Равни котари, Шибеник, островите Зларин, Првич и Крапань, както и Далматинска Загора и Конавле. Според Поповац именно тези места предлагат най-автентичното съчетание от природа, местни традиции и култура, което все по-често се търси от туристите.