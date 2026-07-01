Празни хотели и загуби: Кипър с над 35% по-малко туристически приходи

Разходите на туристите на глава от населението през април 2026 г. са 651,77 евр

Приходите от туризъм в Кипър са намалели с над 35% през април, като основната причина е войната и съпътстващите я събития в региона. Данните са публикувани от Статистическата служба на страната, като спадът се сравнява със същия месец на 2025 г.

Въпреки първоначално очакваното влошаване, заместник-министърът на туризма Костас Кумис заяви, че секторът постепенно се връща към „стабилен курс“. По думите му подобрените резултати през последните месеци показват, че предприетите правителствени мерки са дали „положителен ефект“.

Снимка: bTV

Според официалните данни конфликтът между САЩ и Иран, напрежението в Близкия изток, както и атаките с дронове срещу британски бази в Кипър, са довели до рязко намаление на туристическите приходи спрямо 2025 г.

Статистическата служба отчита, че през април 2026 г. приходите от туризъм са 197,5 милиона евро, което представлява спад от 35,1% спрямо 304,2 милиона евро за същия месец на предходната година. За периода януари–април 2026 г. приходите възлизат на 443 милиона евро, спрямо 582,5 милиона евро година по-рано, или спад от 23,9%.

Разходите на туристите на глава от населението през април 2026 г. са 651,77 евро, докато през април 2025 г. са били 726,42 евро, което е понижение с 10,3%. Най-големият пазар – Обединеното кралство (39,2% от туристите) – отчита средни разходи от 86,43 евро на ден, полските туристи (8,4%) – 81,89 евро, а германските (8%) – 85,99 евро.

Заместник-министърът Костас Кумис коментира, че спадът през април е бил очакван, тъй като месецът е продължение на март 2026 г., който също е бил силно засегнат от конфликта в Близкия изток. Той посочи още влиянието на „кризата с реактивното гориво“, която е създала несигурност и забавяне на резервациите в цяла Европа. Въпреки това правителството е предприело мерки, включително медийни кампании, работа с журналисти и инфлуенсъри, както и засилване на международните партньорства, като според него подобренията в следващите месеци показват положителен ефект и връщане към стабилност.