Откриха опасен химикал в тоалетна вода от бранда на популярна певица

Веществото е забранено за употреба в козметични продукти в Европейския съюз

Европейската система RAPEX за бързо предупреждение за опасни продукти е издала сигнал за популярна тоалетна вода, която се изтегля от продажба заради химическа опасност.

Става дума за тоалетна вода в разфасовка от 30 милилитра от марката на световноизвестната певица Кайли Миноуг. Според официалната информация продуктът съдържа веществото 2-(4-tert-бутилбензил) пропионалдехид, известно и като Lilial, което е забранено за употреба в козметични продукти в Европейския съюз.

В продължение на години веществото е било използвано в козметиката заради приятния си цветен аромат, наподобяващ момина сълза. След проведени проучвания обаче европейските здравни органи са установили, че то може да представлява риск за здравето.

Според Европейската агенция по химикалите веществото може да повлияе неблагоприятно на способността за възпроизводство при хората и да навреди на развитието на плода по време на бременност. Съществуват и данни, че може да нарушава хормоналния баланс в организма.

Освен това веществото е известно като силен дразнител и може да предизвика кожни реакции като зачервяване, сърбеж и обриви, особено при хора с чувствителна кожа. Именно поради тези рискове използването му в козметични продукти е забранено в Европейския съюз.

Засегнатият продукт е тоалетна вода „Darling“ от марката Kylie Minogue, с номер на партидата 224175 и баркод 3661163016603. Произведена е в Испания.

