BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.66894 BGN
Петрол
59.4 $/барел
Bitcoin
$87,321.3
Последвайте ни
1 USD
1.66894 BGN
Петрол
59.4 $/барел
Bitcoin
$87,321.3
Свят Откриха опасен химикал в тоалетна вода от бранда на популярна певица

Откриха опасен химикал в тоалетна вода от бранда на популярна певица

Свят

bTV Бизнес екип

Веществото е забранено за употреба в козметични продукти в Европейския съюз

Европейската система RAPEX за бързо предупреждение за опасни продукти е издала сигнал за популярна тоалетна вода, която се изтегля от продажба заради химическа опасност.

Става дума за тоалетна вода в разфасовка от 30 милилитра от марката на световноизвестната певица Кайли Миноуг. Според официалната информация продуктът съдържа веществото 2-(4-tert-бутилбензил) пропионалдехид, известно и като Lilial, което е забранено за употреба в козметични продукти в Европейския съюз.

В продължение на години веществото е било използвано в козметиката заради приятния си цветен аромат, наподобяващ момина сълза. След проведени проучвания обаче европейските здравни органи са установили, че то може да представлява риск за здравето.

Джейк Пол срещу Антъни Джошуа: Колко пари ще вземат и двамата?

Според Европейската агенция по химикалите веществото може да повлияе неблагоприятно на способността за възпроизводство при хората и да навреди на развитието на плода по време на бременност. Съществуват и данни, че може да нарушава хормоналния баланс в организма.

Лагард: AI стимулира инвестициите, но не определя посока на лихвените проценти

Освен това веществото е известно като силен дразнител и може да предизвика кожни реакции като зачервяване, сърбеж и обриви, особено при хора с чувствителна кожа. Именно поради тези рискове използването му в козметични продукти е забранено в Европейския съюз.

Засегнатият продукт е тоалетна вода „Darling“ от марката Kylie Minogue, с номер на партидата 224175 и баркод 3661163016603. Произведена е в Испания.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата