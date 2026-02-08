Amazon планира инвестиции за 200 млрд. долара - ето в какво

Нетната печалба на компанията е достигнала 21,2 млрд. долара

Amazon изпреварва своите технологични конкуренти по размер на планираните инвестиции, като възнамерява през тази година да вложи около 200 млрд. долара. Сред основните направления са изкуственият интелект, чиповете, роботиката и сателитните технологии. Размерът на инвестициите обаче притесни инвеститорите и в следборсовата търговия акциите на компанията временно поевтиняха с около осем процента, предава Welt.

Главният изпълнителен директор на Amazon Анди Джаси подчерта, че компанията очаква тези капиталови вложения да донесат дългосрочна възвръщаемост. Той отбеляза силните позиции на концерна в областта на изчислителната мощ и облачните услуги, които му позволяват да се възползва от нарастващото търсене, свързано с развитието на изкуствения интелект.

Снимка: Getty Images / iStock

Облачното подразделение Amazon Web Services отчете ръст на приходите от 24% на годишна база през последното тримесечие, достигайки 35,6 млрд. долара. Резултатът надхвърли средните прогнози на анализаторите и затвърди ролята на AWS като ключов двигател за растежа на компанията.

В същото време и други големи технологични компании увеличават сериозно инвестициите си в изкуствен интелект. Alphabet, компанията майка на Google, обяви планирани капиталови разходи между 175 и 185 млрд. долара за настоящата година, а Meta, собственикът на Facebook, очаква да вложи между 115 и 135 млрд. долара. Въпреки това остава въпросът дали тези мащабни инвестиции в AI и свързаната инфраструктура ще се окажат рентабилни.

Инвестиционната офанзива на Amazon се финансира както от силното представяне на облачния бизнес, така и от стабилния ръст на търговската дейност. През последното тримесечие приходите на групата са се увеличили с 14% до 213,4 млрд. долара.

Нетната печалба на компанията е достигнала 21,2 млрд. долара, в сравнение с 20 млрд. долара за същия период на предходната година, което показва устойчиво подобрение на финансовите резултати въпреки високите разходи.

