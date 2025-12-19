Джейк Пол срещу Антъни Джошуа: Колко пари ще вземат и двамата?

Какво е богатството на двамата боксьори?

Боксовият сблъсък между инфлуенсъра и професионален боец Джейк Пол и британската звезда в тежка категория Антъни Джошуа вече предизвиква огромен интерес – не само заради спортната интрига, но и заради парите, които се въртят около двубоя. Макар че към момента няма официално потвърдена сума, различни източници очертават мащаб, който може да постави рекорд в кариерите и на двамата.

Според Forbes, точните финансови параметри на мача остават неясни, но едно е сигурно – става дума за „много голяма сума“. Спекулациите се засилиха, след като миналия месец Джейк Пол написа в публикация в X:

„Спрете да ме питате. 267 милиона долара“, уж в отговор на фенове, които го разпитват за общия награден фонд на битката. Пол обаче не представи никакви доказателства в подкрепа на това твърдение.

Антъни Джошуа изглежда охлади очакванията. В интервю за TMZ през декември той заяви, че този двубой няма да бъде най-голямата печалба в кариерата му, макар и да отказа да посочи конкретна сума. Това поставя под въпрос дали наистина става дума за обявените от Пол 267 милиона долара.

Според Al Jazeera, първоначалната информация е била, че Пол и Джошуа ще си поделят по равно хонорар от около 184 милиона долара – сума, която и без това би означавала най-голямата заплата в кариерата и на двамата бойци. По-късно Пол ескалира очакванията с твърдението за 267 милиона долара, но отново – без официално потвърждение.

Кой е фаворитът?

Снимка: gettyimages.com

Докато парите остават загадка, букмейкърите са далеч по-категорични относно изхода от мача. Антъни Джошуа – двукратен световен шампион в тежка категория и олимпийски златен медалист – е сочен за явен фаворит.

В Polymarket, където са заложени близо 7 милиона долара, Джошуа има 87% шанс за победа, срещу едва 11% за Джейк Пол, а останалите проценти покриват равенство или неясен изход.

Подобна е картината и в Kalshi, където почти 6 милиона долара са заложени на мача – 85% шанс за победа на Джошуа срещу 15% за Пол.

Традиционните букмейкъри също не оставят място за съмнение. В DraftKings Джошуа е с коефициент -1200, докато Пол е с +700. Много от допълнителните залози там са насочени към сценарий, в който мачът продължава над 2,5 рунда и завършва с нокаут в полза на Джошуа.

В FanDuel коефициентът за победа на Джошуа е -900, като залагащите масово очакват британецът да нанесе повече удари и битката да не стигне до решение на съдиите, а да приключи с нокаут.

Богатството на двамата боксьори

Снимка: Reuters

Според Celebrity Net Worth, богатството на Пол се оценява на около 200 милиона долара. То се е увеличило драстично през последните години, като през 2024 г. е било под 100 милиона долара, а в началото на 2023 г. е било близо 30 милиона долара.

Джошуа има приблизително богатство от 150 милиона долара, по данни на Celebrity Net Worth, и се нарежда на седмо място в списъка на най-богатите боксьори на всички времена. Джошуа е спечелил над 275 милиона долара по време на бойната си кариера и богатството му се очаква да нарасне, тъй като се очаква да натрупа цяло състояние от битката си срещу Джейк Пол. Боксът не е единственият източник на доходи за Джошуа, тъй като той има забележително бизнес портфолио. Той значително разширява империята си, докато отделя време от спорта след загубата си с нокаут от Даниел Дюбоа през 2024 г., като прави някои забележителни инвестиции чрез компанията си 258 Group.

Джошуа харчи около 39,62 милиона долара, за да придобие имот в Хартфордшир, Кент, Обединеното кралство, който преди това е бил централата на петролния гигант BP. Районът се състои от над 1300 паркоместа и множество водещи компании.

Мачът може да „нокаутира“ Netflix

Снимка: Reuters

Очаква се предаването да бъде хит по гледаемост за Netflix. CNN съобщи, че събитието „е на път да счупи още рекорди по гледаемост“ за стрийминг платформата, докато боксовият промоутър на Пол, Накиса Бидариан, заяви, че се стремят битката да се превърне в най-гледаното боксово събитие за 2025 г.

Битката ще бъде вторият боксов мач на Пол, излъчван на живо в Netflix, след като той се би и победи бившия шампион в тежка категория Майк Тайсън през ноември 2024 г., което според съобщенията беше най-гледаното спортно събитие на живо в световен мащаб със 108 милиона зрители на живо.

Макар точните суми да остават обвити в мистерия, между 184 и 267 милиона долара според различните твърдения, едно е ясно: и двамата ще получат колосални хонорари. А докато Пол обещава рекорди, Джошуа влиза в ролята на фаворит, от когото букмейкърите очакват бърза и категорична победа.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN