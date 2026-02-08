Какво е нетното състояние на Бруно Марс?

Турнетата са сред най-сериозните източници на доходи за Марс

На прага на едно от най-големите си турнета, Бруно Марс е един от най-известните изпълнители в световен мащаб. Откакто „Just The Way You Are“ излезе през 2010 г., нетното състояние на Бруно Марс расте непрекъснато. Носителят на „Грами“ продължава да трупа успехи с поредица от доходоносни турнета. Приходите му идват от почти всички възможни посоки – продажби на дигитални сингли, огромни печалби от турнета и впечатляващо недвижимо имущество. Бруно няма мениджър, на когото да дава процент, което означава, че задържа значително по-голяма част от приходите си.

Турнетата са сред най-сериозните източници на доходи за Марс. Moonshine Jungle Tour е донесло близо 138 милиона долара, 24K Magic Tour – над 367 милиона долара, а дългогодишната му резиденция в MGM Resorts в Лас Вегас, започнала през 2016 г., е генерирала 124,5 милиона долара към ноември 2024 г.

Освен това Бруно Марс е сред най-продаваните музикални изпълнители в историята с близо 26 милиона продадени албума по света, въпреки че има само три солови студийни албума и още един като част от дуото Silk Sonic. Огромен принос има и хитът „Uptown Funk“ с Марк Ронсън, който оглавява Billboard Hot 100 в продължение на 14 седмици. В края на 2024 г. той отново привлече вниманието с песента „APT.“ с Розе от BLACKPINK, която дебютира на върха на Billboard 200 и бързо достигна 1 милиард стриймвания в Spotify.

Онлайн присъствието му също носи сериозни приходи. Каналът му в YouTube има близо 42 милиона абонати и над 20 милиарда гледания от създаването си през 2006 г., което означава милиони долари от монетизация. Освен музиката, Марс прави и разумни инвестиции – участва като инвеститор в NJOY, е съсобственик на марката SelvaRey Rum и е вложил средства в технологичната компания Chromatik. Към това се добавя и луксозното му имение за 6,5 милиона долара, закупено през 2015 г.

Според Celebrity Net Worth нетното състояние на Бруно Марс през 2026 г. възлиза на около 175 милиона долара. Освен с успехите си, той е известен и с дарителската си дейност – през 2017 г. дари 1 милион долара за кризата с водата във Флинт, а през 2020 г. – още 1 милион долара в подкрепа на служители на MGM по време на пандемията.

