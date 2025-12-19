Лагард: AI стимулира инвестициите, но не определя посока на лихвените проценти

Лагард категорично отказа да даде каквито и да било бъдещи насоки за движението на лихвените проценти

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард обяви, че ЕЦБ е запазила и трите основни лихвени процента без промяна, като се позова на продължаващата несигурност и на силните инвестиции, подхранвани от изкуствения интелект. След последното за годината заседание на Управителния съвет тя подчерта, че икономиката на еврозоната преминава през структурна трансформация, но решенията за лихвите ще продължат да се вземат изцяло на база актуални данни. По думите ѝ паричната политика е „в добро състояние“, без това да означава предварително зададена посока, предава Еuronews.

Снимка: bTV

Лагард категорично отказа да даде каквито и да било бъдещи насоки за движението на лихвените проценти, като акцентира върху подхода „среща по среща“. Тя заяви, че сред членовете на Управителния съвет има пълно съгласие всички възможни опции да останат отворени. Макар настоящите настройки да се считат за подходящи, президентът на ЕЦБ подчерта, че „добро състояние“ не означава застой или неизменност.

Централната банка продължава внимателно да следи динамиката на заплатите, инфлацията в сектора на услугите и развитието на световната търговия — фактори, които остават основни източници на несигурност. В последните си прогнози ЕЦБ очаква икономически растеж от 1,4% през 2025 г., 1,2% през 2026 г. и отново 1,4% през 2027 и 2028 г., като вътрешното търсене ще има по-голяма роля от предвижданото по-рано. Инфлационните прогнози за 2026 г. са леко повишени заради по-бавното понижение на цените в услугите, като общата инфлация се очаква да бъде средно 2,1% през 2025 г., да падне под целта през 2026–2027 г. и да се върне до 2,0% през 2028 г.

Снимка: EPA

Лагард открои изкуствения интелект като ключов фактор за растежа, посочвайки, че инвестициите идват както от големи компании, така и от малки и средни предприятия. Те са насочени основно към изчислителна мощ, телекомуникационни мрежи и нематериални активи като софтуер и данни, а не към традиционен физически капитал. Въпреки потенциала на ИИ да повиши производителността, тя предупреди срещу прибързани изводи за влиянието му върху неутралния лихвен процент, като подчерта, че подобни структурни параметри остават трудно измерими и не са били предмет на обсъждане на заседанието.

По отношение на дигиталното евро Лагард заяви, че ЕЦБ е приключила техническата и подготвителната фаза, а следващите стъпки зависят от Европейския съвет и Европейския парламент. Тя определи дигиталното евро като средство за паричен суверенитет и стабилност, а не просто като технологична иновация. Относно замразените активи на руската централна банка Лагард подчерта, че всяко решение за използването им за възстановяването на Украйна е политическа отговорност, като предупреди, че механизми, включващи парично финансиране, биха нарушили договорите на ЕС.

Пазарните реакции бяха сдържано положителни. Мохамед Ел-Ериан от Allianz определи изявата на Лагард като „майсторски клас“ в комуникацията по време на несигурност. Според анализатора на Ebury Роман Зирук по-високите прогнози за растеж и предпазливият тон са подкрепили еврото, което се задържа около 1,1730 долара, докато доходността по 10-годишните германски облигации остана близо до 2,85%. Европейските борси отчетоха ръст, като Euro STOXX 50 се повиши с 0,8%, а DAX — с около 1%, подпомогнати и от по-слабите от очакваното данни за инфлацията в САЩ.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN