От полети до хотели: Използвате ли ChatGPT, за да планирате почивка? (АНКЕТА)

ChatGPT предоставя на потребителите възможност да търсят, сравняват и организират пътувания

Изкуственият интелект все по-силно навлиза в туризма, като има потенциала да направи планирането на пътувания значително по-лесно и бързо. ChatGPT предоставя на потребителите възможност да търсят, сравняват и организират маршрути с различни видове транспорт – от влакове и автобуси до самолети и фериботи – в рамките на един разговор.

Освен че улеснява организацията, изкуственият интелект може да намали стреса при пътуване, като предлага алтернативни маршрути. Все повече пътешественици вече го използват дори в най-ранния етап – при избора на дестинация. Въпреки това съществуват опасения, че подобни технологии могат да насочват туристите към едни и същи популярни места, задълбочавайки проблема със свръхтуризма.

В същото време експерти смятат, че ако се използва правилно, изкуственият интелект може да насърчи откриването на по-малко познати дестинации и да разпредели туристическия поток по-равномерно. На какво мнение сте вие?