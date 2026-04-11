×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1685 BGN
Петрол
94.45 $/барел
Bitcoin
$72,878.6
Последвайте ни
Остров без стрес: Най-търсената и безопасна европейска дестинация това лято

Остров без стрес: Най-търсената и безопасна европейска дестинация това лято

bTV Бизнес екип

Това е вашата лятна дестинация

Докато броим дните до лятото, мислите ни все по-често се реят към топлото слънце, освежаващото море и местата, където времето тече по-бавно, а задълженията лесно се забравят. Но тази година, наред с всички природни красоти и атракции, които дестинацията предлага, на преден план излиза нещо още по-ценно - чувство за сигурност и спокойствие, което ни позволява наистина да се изключим, да се отпуснем и да се насладим на всеки миг без притеснения. Именно тук Малта прави разликата, пише kulturizam.com .

Днес този остров в сърцето на Средиземно море се откроява не само със спиращите дъха пейзажи, но и с усещането за безгрижие, което предлага. Далеч от нестабилните региони на Източното Средиземноморие, Малта е спокойна, стабилна и подредена дестинация , място, където можете да се отдадете на лятото без никакви резерви.

Лято, което има свой собствен ритъм

Снимка: Василена Красимирова

В Малта лятото не познава граници - то продължава почти шест месеца. Още през април и май островът се събужда, докато златните лъчи на слънцето бавно осветяват каменните улички и създават игра на светлина по стените на старите градове. Морето остава приятно топло до късна есен, приканвайки към часове плуване и безкрайни моменти на релакс.

Сутрешният въздух ухае на борове, сол и средиземноморски цветя, а водата е толкова бистра, че всяко движение и вълна се превръщат в част от магическа сцена. Тук времето тече по-бавно и всеки миг излъчва лекота, свобода и пълно безгрижие.

Незабравими плажове и такива, които тепърва ще откривате

В северната част на Малта ви очаква истинско откритие: пясъчни плажове, които сякаш са създадени за удоволствие и пълен мир.

Голдън Бей е място, където денят лети лесно. Идвате „за кратко плуване“ и оставате до залез слънце. Пясъкът е топъл, морето е спокойно, а хоризонтът е открит и безкраен. Когато слънцето започне да залязва, целият залив придобива златист оттенък – момент, в който всички спонтанно спират и се взират в една и съща омайна гледка.

На няколко минути път с кола, заливът Мелиеха предлага съвсем различна атмосфера. Просторен, спокоен и идеален за дълги дни край водата. Морето тук е по-плитко, което го прави идеален както за спокойно плуване, така и за часове, прекарани във водата, без да се уморите. Това е видът плаж, където взимате книга и не четете нито една страница.

Но истинската магия на Малта започва, когато продължите напред.

На остров Гозо ви очаква заливът Рамла - плаж, несравним с никой друг. Пясъкът е с топъл, почти червеникав цвят, а пейзажът около него изглежда недокоснат, див и честен. Няма твърде много шум, няма твърде много хора - само природа и море, което сменя нюансите си през деня.

За тези, които искат нещо по-интимно, Малта крие различна страна. Малки заливчета, скрити между скали, естествени басейни, издълбани в скалата, места, до които може да се стигне само пеша или с каяк. Именно тук, далеч от тълпите, се създават най-красивите летни моменти.

Малта не е просто дестинация.

Снимка: Василена Красимирова

Това е чувството, когато слънцето започне да залязва, камъкът придобива топъл цвят, а морето се превръща в огледало от светлина. Когато седиш на брега, без план за утре, и осъзнаваш, че всъщност нямаш нужда от план.

Във време, когато избираме по-умно и по-внимателно, Малта предлага рядка комбинация: красота, удовлетворение и безопасност.

И точно затова, това лято – изборът е лесен. Малта.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Пиете фалшиво вино за хиляди евро? Скандалът, който разтърсва Европа
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Без аналог в Европа: Българска компания зад първата AI-водена сделка

Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Стефани Боова

Стефани Боова

Обяд в Ниш излиза колкото кафе в центъра на София

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата