От лудост към реалност: Защо новата сделка на Мъск не плаши инвеститорите

Защо инвеститорите вярват, че най-големите предизвикателства на Мъск тепърва започват?

Компенсационният пакет на Tesla за 1 трилион долара за главния изпълнителен директор Илон Мъск предизвика същия скептицизъм, с който беше посрещната амбициозната му сделка от 2018 г., съобщи технологичният инвеститор Ерик Шифър.

В обширно интервю за Business Insider главният изпълнителен директор на частната инвестиционна компания Patriarch Organization заяви, че предишната сделка на Мъск също е обвързвала „колосално“ възнаграждение с изключително трудни цели, съобщава The Business Insider.

Уроците от 2018 г.

Съгласно това споразумение Мъск трябваше да увеличи пазарната стойност на Tesla от около 60 милиарда до 650 милиарда долара, да повиши 12-месечните приходи на компанията от под 20 милиарда до 175 милиарда долара и да нарасне коригираната печалба от под 1,5 милиарда до 14 милиарда долара, за да получи пълната компенсация.

Шифър припомни, че сделката бе определяна като „insane“ („безумна“) и „crazy“ („лудост“), а коментатори твърдяха, че „няма никакъв шанс да го постигне“. „И знаете ли, той го направи“, добави Шифър.

Какво изисква новото предложение?

Съгласно най-новия план на компанията Мъск ще разполага с 10 години, за да увеличи пазарната стойност на Tesla от приблизително 1,3 трилиона до 8,5 трилиона долара, да повиши коригираната печалба до 400 милиарда долара, да достави 20 милиона автомобила Tesla и един милион бота, да достигне 10 милиона активни абонамента за пълно самостоятелно управление (FSD) и да въведе в търговска експлоатация един милион роботаксита.

„Ако успее да направи това, инвеститорите ще правят превъртания назад, и, разбира се, той трябва да бъде възнаграден“, каза Шифър. Той добави, че предоставянето на акции за 1 трилион долара на главен изпълнителен директор, който е изградил компания за 8,5 трилиона долара, би било „разумно“.

Бумът на AI не е повторение на дотком балона

Шифър заяви пред Business Insider, че манията по ИИ може и да напомня за дотком балона в началото на века, но той не се опасява от срив.

Много от компаниите по време на дотком ерата работеха на загуба и имаха „астрономически откъснати от реалността“ оценки, каза той. За разлика от тях Meta, Alphabet и другите технологични гиганти, водещи ИИ надпреварата, са „машини за пари“, които не показват признаци на забавяне.

Примерът с Oracle

Инвеститорът даде за пример Oracle, която наскоро разкри, че очакваните ѝ договорни приходи за последното тримесечие са се увеличили повече от четири пъти на годишна база до 455 милиарда долара благодарение на силното търсене на AI услуги.

Цената на акциите на софтуерния гигант скочи с до 43 % само за един ден, увеличавайки пазарната му стойност с близо 300 милиарда долара в пика на търговията, след като инвеститорите заложиха на години на бърз растеж на приходите.

Компаниите в сектора на ИИ са „оценени почти до съвършенство“, но оценките им отразяват и „постоянната ескалация на прогнозите за печалби, която, откровено казано, не мисля, че ще се забави“, коментира Шифър. „Смятам, че предстои още.“

Съветите на инвеститора към младите хора

Шифър, баща на 18-годишни близнаци, отбеляза, че младите поколения се изправят пред „по-труден“ фон в сравнение с предишните – между политически разделения, войни, криза на достъпността и загуба на работни места, подхранвана от AI.

Той ги посъветва да определят своите силни страни и да ги приложат в дейности, които са „дълбоко човешки“, където хората запазват предимство пред ИИ. Примери според него са здравеопазването и корпоративните продажби, където доверието и взаимоотношенията са жизненоважни.

Шифър също препоръча да „овладеят ИИ – да се научат да го пишат, управляват и използват“. Той добави, че „хората няма да изчезнат“ и умението да се работи с ИИ ще носи ползи на много индустрии години наред.

Как да не отглеждаме „привилегировани“ деца

Инвеститорът даде и съвет към заможните родители: да не разчитат, че парите сами ще възпитат децата им.

„Не давайте парите си на децата си“, каза той. „Това не е правилният ход – няма да им помогне да изградят самостоятелност, собствено бъдеще, сигурност или да постигнат нещо сами.“

За децата, които все пак получават значителни суми, Шифър призова към дългосрочна отговорност вместо лекомислени разходи.

„Това е голям подарък, който трябва да се управлява и развива“, заключи той.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN