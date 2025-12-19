Турция изостава от всички държави в ЕС по ключов показател за жизнения стандарт

Страната остава с 29% под средното равнище в ЕС

Турция се нарежда под всички държави членки на Европейския съюз по ключов показател, отразяващ жизнения стандарт на домакинствата, сочат нови данни, публикувани от Турския статистически институт (TurkStat).

Индексът за „фактическо индивидуално потребление“ на човек в Турция е достигнал 71 пункта през 2024 г., при средно ниво от 100 за ЕС. Това означава, че страната остава с 29% под средното равнище в Съюза по този показател, съобщи „Turkish Minute“, цитирана от БГНЕС.

Фактическото индивидуално потребление се използва като индикатор за материалния стандарт на живот. В него се включват както стоките и услугите, които домакинствата купуват, така и услугите, предоставяни им от държавата или неправителствени организации, като здравеопазване и образование.

От TurkStat уточняват, че резултатите са изготвени по методология на Евростат – статистическата служба на ЕС, в рамките на Европейската програма за сравнение, реализирана съвместно с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Сравнението обхваща 36 държави: 27-те членки на ЕС, както и Швейцария, Исландия и Норвегия, заедно с кандидатките за членство Турция, Северна Македония, Черна гора, Сърбия, Албания и Босна и Херцеговина.

Най-високо в класацията по действително индивидуално потребление е Люксембург с индекс 146, докато Босна и Херцеговина е на последно място с 42. Турция заема 31-во място от общо 36 държави.

Статистическият институт отчита още, че брутният вътрешен продукт на човек от населението в Турция, коригиран спрямо покупателната способност, е с индекс 72 – или 28% под средното за ЕС. Паритетите на покупателната способност се използват за сравнение на икономиките и стандарта на живот между държавите, като отчитат разликите в ценовите равнища.

Индексът на ценовото равнище за действителното индивидуално потребление в Турция е 51. Това означава, че кошница от стоки и услуги, която струва средно 100 евро в ЕС, може да бъде закупена за 51 евро в Турция при съпоставката по покупателна способност.

Икономисти и представители на опозицията от години поставят под въпрос достоверността на ценовите данни на TurkStat, посочвайки разминаване между официалната статистика и реалното поскъпване, усещано от домакинствата. Критиците подчертават, че този разрив е от съществено значение, тъй като ценовите допускания влияят върху тълкуването на сравненията по покупателна способност, особено на фона на високата инфлация и нарастващия натиск върху доходите в Турция.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN