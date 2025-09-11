Мъжът, който стана най-богатият човек в света за 1 ден

Ето какво изстреля милиардера на върха

За кратко време титлата на най-богатия човек в света се оказа в ръцете на Лари Елисън – съосновател на Oracle и съюзник на американския президент Доналд Тръмп. В сряда сутринта богатството на Елисън достигна внушителните 393 милиарда долара, изпреварвайки състоянието на Илон Мъск от 385 милиарда долара, сочи индексът на милиардерите на Bloomberg, цитиран от BBC.

Какво предизвика скока?

Рязкото покачване на състоянието на Елисън се дължи на акциите на Oracle, които поскъпнаха с над 40%. Причината – изненадващо силните перспективи за бизнеса на компанията в областта на облачната инфраструктура и сделките с изкуствен интелект.

Въпреки това, в края на деня цената на акциите спадна, което отново изведе Илон Мъск на върха на класацията.

Илон Мъск и Tesla

Мъск държеше титлата „най-богат човек в света“ близо година. Въпреки амбициозните прогнози за бъдещи приходи, включително потенциално заплащане над 1 трилион долара, основният му бизнес -Tesla, претърпя спад.

Акциите на компанията за електромобили намаляха на фона на съмненията около ангажиментите към зелени политики от администрацията на Тръмп, както и заради негативни реакции към политическите позиции на самия Мъск.

Растежът на Oracle

Снимка: Getty Images / iStock

Докато Tesla изпитва трудности, Oracle се възползва от нарастващото търсене на инфраструктура за центрове за данни. Компанията прогнозира, че приходите от облачния бизнес ще нараснат със 77% през тази година и ще достигнат 18 милиарда долара.

Главният изпълнителен директор Сафра Кац обяви, че Oracle вече е подписала четири сделки за милиарди долари и очаква още значими партньорства в следващите месеци.

Лари Елисън – милиардерът визионер

81-годишният Лари Елисън е съосновател на Oracle още през 1977 г. През 90-те години той става известен не само като лидер в технологиите, но и с разточителния си начин на живот. До 2014 г. е изпълнителен директор на компанията, а днес е неин председател и главен технологичен директор.

Връзки с Тръмп и медийни амбиции

Снимка: Getty Images / iStock

Елисън е близък до президента Тръмп. През януари двамата заедно със Сам Алтман от OpenAI и Масайоши Сон от SoftBank обявиха проекта Stargate – инициатива за изграждане на американска инфраструктура за изкуствен интелект.

Oracle също се споменава като потенциален купувач на TikTok, който е под заплаха от забрана в САЩ, освен ако не се раздели с китайската компания майка ByteDance. Самият Тръмп дори коментира: „Бих искал и Лари да го купи.“

Елисън има и по-широки медийни амбиции. Той финансира по-голямата част от сделката на сина си Дейвид, чрез която Skydance придоби Paramount за 8 милиарда долара – компания, която притежава CBS и MTV. Сделката бе финализирана през изминалия месец.

До края на деня Елисън загуби поста на най-богатият мъж в света и титлата отново се въра при Илон.

