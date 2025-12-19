НАП стартира подкаст поредица за приемането на еврото

Епизодите предоставят важна и полезна за бизнеса информация

С поредица от подкаст епизоди Националната агенция за приходите (НАП) разяснява подробности около приемането на еврото като официална валута в България, съобщават от приходната агенция.

Целта е чрез достъпно поднесено видео съдържание гражданите и бизнесът да се запознаят с изискванията, свързани с използването на единната европейска валута, декларирането и плащането на данъците и осигурителните вноски, посочват от НАП.

В единия от подкаст епизодите експерти на приходната агенция предоставят важна и полезна за бизнеса информация относно отчитането на продажби и сторно операции, както и фактури и известия към фактури, приключване на касови апарати на 31 декември 2025 г. и работа в евро, предаде БТА. Той е достъпен в YouTube канала на НАП, както и в каналите на агенцията в Инстаграм и TikTok.

Друга тема, която е засегната в подкаст епизод, е свързана с данъчните и осигурителните декларации след 1 януари 2026 г. След тази дата в НАП ще се подават, както декларации за данъчни и осигурителни периоди отпреди въвеждането на еврото в България, така и декларации за текущи периоди - т.е. за периоди през 2026 г. Подкастът е достъпен на адрес в YouTube, както и в Инстаграм и TikTok.

В третия от публикуваните подкаст епизоди се дават подробности и за двойното обращение на лева и евро, съгласно Закона за въвеждане на еврото в България, както и за контролните дейности на НАП. Подкастът може да бъде видян на адрес в YouTubе, както и в Инстаграм и TikTok.

От НАП информират още, че през следващите седмици предстои публикуването на епизоди с информация и за това в каква валута ще се плащат актовете по контролни производства след въвеждане на еврото и как ще става счетоводното отчитане след 1 януари 2026 г. Подкаст епизод ще бъде посветен и на темата за електронен трудов запис, в каква валута ще се вписват заплатите ни, трябва ли работодателите да подават допълнителна информация в НАП след 1 януари 2026 г.; декларирането на доходи от платформи за краткосрочно отдаване под наем в условията на новата валута, както и подаване на декларации за стар период, плащане на данъци след 1 януари 2026 г., регистрация по Закона за ДДС също намира място във видео съдържанието. Плащането на просрочени задължения след 1 януари 2026 г. и възстановяване на недължимо платени или събрани суми за публични вземания, е друга от темите в YouTube канала на приходната агенция.

