7 автомобилни шума, които "струват" пари

Ето кои са те

Всеки автомобил издава звуци, но някои от тях не бива да бъдат подценявани. Те често са първият сигнал за повреда, която, ако бъде пренебрегната, може да доведе до скъп ремонт. Специалисти съветват шофьорите от време на време да карат с отворени прозорци и да се вслушват за необичайни шумове, защото именно те могат да издадат проблем още в самото му начало.

Сред най-честите предупредителни сигнали е звук, наподобяващ търкаляща се монета в барабан на пералня, пише GEICO. Той обикновено се чува при ниска скорост и може да означава разхлабена гайка в колелото – проблем, който не бива да се пренебрегва.

Друг тревожен знак са свистящи, стържещи или ръмжащи спирачки. Свистенето най-често показва износени накладки, а стърженето може да означава, че метал се трие в метал – сериозна неизправност, която пряко засяга безопасността.

Щракане или пукане при завиване е типично за автомобили с предно или двойно предаване и често е признак за износени карета. Ако не се реагира навреме, повредата може да се разрасне и да доведе до по-сериозни разходи.

Ритмично скърцане, което се усилва с увеличаване на скоростта, най-често се свързва с проблем в карданния вал при автомобили със задно или двойно предаване. Това е неизправност, която изисква бърза намеса на специалист.

Виещ или свистящ звук по време на движение често подсказва проблем с лагерите на колелата или с диференциала. Ако шумът се променя при завиване, вероятно става дума за лагер на колело, а ако се усилва при ускоряване – за недостиг на масло в диференциала.

Тропане или удряне под капака е сред най-сериозните сигнали. Такъв шум може да е признак за проблеми с вътрешните части на двигателя и изисква незабавна проверка в сервиз.

Свистене при запалване или ускоряване обикновено идва от износен или разхлабен ремък. Макар в началото да изглежда безобиден, този проблем може да доведе до отказ на важни системи като алтернатора или сервоуправлението.

Експертите са категорични – ранното разпознаване на тези шумове може да спести не само време и нерви, но и значителни разходи за ремонт.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN