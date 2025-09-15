Мъск, Елисън и Зукърбърг струват почти колкото една от най-големите компании в Америка

Колко стига състояние на тримата технологични лидери?

Тримата най-богати хора на планетата притежават общо 1 трилион долара – приблизително колкото Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет.

Илон Мъск, съоснователят на Oracle Лари Елисън и Марк Зукърбърг разполагат съответно с 419 милиарда, 349 милиарда и 265 милиарда долара към края на търговската сесия, сочи Bloomberg Billionaires Index, цитирано от Business Insider.

Съизмерими с най-големите компании

Заедно те притежават 1,03 трилиона долара, което съперничи на пазарната капитализация на Berkshire от 1,07 милиарда долара и надвишава пазарната стойност от над 800 милиарда долара на JPMorgan, Walmart и Oracle.

Прави впечатление, че трима души струват почти толкова на хартия, колкото Berkshire – корпоративен колос с около 370 милиарда долара годишни приходи, близо 400 000 служители и ръководен от считания за най-големия жив инвеститор в света Уорън Бъфет.

Дялове в едни от най-ценните компании

Мъск, Елисън и Зукърбърг са толкова богати, защото са най-големите акционери в някои от най-ценните компании в света.

Мъск притежава около 13% от Tesla и 42% от SpaceX, Елисън държи приблизително 41% от Oracle, а Зукърбърг има около 13% дял в Meta.

Ръстът на богатството през 2025 г.

Триото премина границата от 1 трилион долара, тъй като колективно е увеличило състоянието си значително. Докато богатството на Мъск е намаляло с 14 милиарда долара от началото на годината, нетната стойност на Елисън почти се е удвоила – нараствайки със 157 милиарда долара, след като акциите на Oracle поскъпнаха с над 75% от 1 януари. В същото време богатството на Зукърбърг е нараснало с 58 милиарда долара, подкрепено от 29-процентното поскъпване на акциите на Meta през 2025 г.

„Клубът на 100-те милиарда“ също наддава

Повечето ултрабогати също са станали значително по-богати тази година. Седемнайсетте членове на т.нар. клуб на 100-те милиарда долара са добавили общо 434 милиарда долара към състоянията си, увеличавайки колективното си богатство до 3,2 трилиона долара към края на търговията в петък – сума, по-голяма от пазарните стойности на Alphabet или Amazon.

Оптимизъм около изкуствения интелект

Мъск, Елисън и Зукърбърг виждат своите състояния да набъбват през последните години благодарение на оптимизма на инвеститорите около потенциала на изкуствения интелект да намали разходите на корпорациите и да засили тяхната печалба.

Цената на акциите на Oracle се повиши с до 43% само миналата сряда, увеличавайки пазарната стойност на компанията с близо 300 милиарда долара в пика, след като тя прогнозира бърз ръст на приходите, подхранван от търсенето на AI.

Пътят към първия трилионер в света

Мъск може да стане първият трилионер в света, ако бъде одобрен потенциалният компенсационен пакет на Tesla, обявен миналата седмица. Предложеното споразумение би предоставило на Мъск акции на стойност над 1 трилион долара, ако той успее да увеличи пазарната стойност на компанията приблизително осем пъти и изпълни серия от оперативни цели през следващото десетилетие.

Мъск закупи около 1 милиард долара от акции на Tesla в петък, което показва, че има доверие в шансовете си.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN