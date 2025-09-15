Илон Мъск даде вот на доверие на Tesla: Милиардерът закупи акции на компанията за 1 млрд. долара

Той е придобил 2,57 милиона акции на различни цени

Акциите на Tesla поскъпнаха, след като главният изпълнителен директор Илон Мъск обяви първата си покупка на книжа на отворения пазар от февруари 2020 г. насам, съобщи CNBC.

Мъск е придобил 2,57 милиона акции на различни цени за общо около 1 млрд. долара – значителна вътрешна покупка, която трейдърите считат за вот на доверие от главния изпълнителен директор.

Новината изстреля акциите на Tesla с 8% нагоре в предварителната търговия в понеделник сутринта. Въпреки скорошния ръст, книжата затвориха петъчната сесия с лек спад за 2025 г., макар да отчитат над 25% поскъпване през последните три месеца.

Подобни покупки са рядкост за Мъск – последната му такава е била през февруари 2020 г., когато е придобил около 200 000 акции за близо 10 млн. долара, сочат данни на Verity. Настоящата транзакция е най-голямата му по стойност до момента.

По-рано този месец компанията съобщи, че ще поиска одобрението на акционерите за нов пакет за възнаграждение на Мъск, който при изпълнение на амбициозните цели може да достигне 975 млрд. долара. Преди петъчната покупка Мъск притежаваше около 13% от Tesla.

Акциите на Tesla са под натиск заради спад в продажбите – отчасти свързан с политическата дейност на Мъск, която навреди на марката, наред с края на някои стимули за електромобилите, въведени от администрацията на Доналд Тръмп.

Анализаторите гледат разнопосочно на акциите на компанията, като консенсусната целева цена на Wall Street предвижда 20% спад спрямо сегашното ниво, сочат данни на Tipranks.com. Но мнозина са оптимисти в дългосрочен план, ако Мъск успее да завърши трансформацията на компанията, за да я съсредоточи повече върху автономното шофиране, изкуствения интелект и роботиката. Главният изпълнителен директор иска акционерите да одобрят инвестиция на Tesla в най-новата му компания xAI.

"Вътрешната покупка „е огромен знак на доверие за оптимистите за Tesla и показва, че Мъск удвоява залога си за Tesla A.I.“, казва Дан Ивс, глобален ръководител на технологичните анализи в компанията Wedbush.

Пакетът от възнаграждения, който акционерите ще гласуват през ноември, включва крайна цел за пазарна оценка от 8,5 трлн. долара. Компанията беше оценявана на 1,3 трлн. долара в края на борсовата търговия в петък.

