В български град искат да изградят нова база за Математическата гимназия за 46 млн. евро

Идеята за новата сграда е от 2016 г.

Изграждането на новата сграда на Математическата гимназия във Варна ще изисква инвестиция от близо 46 млн. евро – финансов ресурс, който надхвърля възможностите не само на Община Варна, но и на която и да е българска община. Затова проектът следва да бъде разглеждан като обект от национално значение, заяви заместник-кметът на Варна Павел Попов по повод обявената обществена поръчка за инженеринг на новата учебна база.

Поръчката – за проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор – е публикувана в Агенция за обществени поръчки и представлява ключов етап в дългогодишните усилия на общината за реализацията на проекта. По думите на Попов става въпрос за изключително мащабна инвестиция, която изисква широка институционална подкрепа и активен ангажимент от страна на държавата.

Заместник-кметът припомни, че идеята за нова сграда на Математическата гимназия датира още от 2016 г., но в продължение на години е измествана от други инфраструктурни приоритети, основно в пътния сектор. Реален напредък е постигнат едва през 2023 г., когато съвместно с Фондация „МГ Петър Берон“ е представена концепция за модерен образователен кампус от пет сгради.

След смяната на общинското ръководство е възложено изготвянето на проектната документация, като идейният проект е финализиран през март 2024 г. Процесът временно е бил забавен заради изтекъл срок за предоставяне на терена от държавата, което е наложило повторното му прехвърляне. В края на 2024 г. имотът вече е актуван като общинска собственост и е издадено разрешение за строеж, а през следващите месеци е извършена интензивна техническа подготовка.

През август 2025 г. са проведени пазарни консултации, които са позволили да бъде определена реалистична прогнозна стойност на проекта. „Говорим за инвестиция от близо 46 млн. евро за модерен кампус от пет сгради – проект без аналог в българската образователна система“, подчерта Павел Попов и допълни, че мащабът му изисква устойчиво и дългосрочно финансиране.

В края на декември Община Варна е получила положително становище от предварителния контрол на Агенцията за обществени поръчки, което е позволило още в началото на годината да бъде обявена процедурата по чл. 114 от Закона за обществените поръчки – без предварително осигурено финансиране. Това, по думите на заместник-кмета, още по-ясно подчертава нуждата от държавна подкрепа, аналогична на тази при други стратегически проекти в страната.

За да стартира реалното строителство, още през настоящата година е необходимо да бъде осигурено начално финансиране в размер на около 20% от общата стойност – приблизително 10 млн. евро. „Времето е критичен фактор. Не можем да си позволим ново протакане на проект с такава цена и значение“, заяви Попов, цитиран от БТА.

Срокът за подаване на оферти е 19 февруари, като изборът на изпълнител ще бъде направен по критерия „най-ниска цена“. Заместник-кметът изрази очакване за сериозен интерес от страна на строителния сектор.

„Ако проектът бъде реализиран в пълния му обем, след около четири години Варна ще разполага с образователна база от ново поколение – инвестиция, която ще даде пример за цялата страна“, подчерта Попов и отправи апел проектът да не бъде оставян без необходимата финансова и институционална подкрепа.

