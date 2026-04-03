ООН: Цените на храните се повишават заради войната в Близкия изток

Индексът на цените на храните на организацията се е увеличил с 2,4% през март спрямо февруари

Войната в Близкия изток е довела до покачване на цените на хранителните суровини заради по-високите разходи за енергия и торове, съобщи Организацията на ООН по прехрана и земеделие.

Индексът на цените на храните на организацията, който отчита месечните промени в международните цени на кошница от основни продукти, се е увеличил с 2,4% през март спрямо февруари.

Това е второ поредно повишение, като основната причина са по-високите енергийни цени, свързани с конфликта в Близкия изток.

Най-силен ръст е отчетен при растителните масла - с 5,1% спрямо февруари, като цените на палмовото масло достигат най-високите си нива от средата на 2022 г. насам заради поскъпването на суровия петрол, посочват от организацията.

В същото време сравнително стабилните доставки на зърнени култури ограничават негативния ефект от конфликта.

„Повишението на цените от началото на конфликта е умерено, движено основно от по-високите цени на петрола и смекчено от достатъчните глобални запаси от зърно“, заяви главният икономист на организацията Максимо Тореро, цитиран от АФП.

Той предупреди, че ако конфликтът продължи повече от 40 дни и високите цени на торовете се запазят, „фермерите ще бъдат изправени пред избор: да произвеждат със същите площи, но с по-малко ресурси, да намалят засетите площи или да преминат към култури, изискващи по-малко торове“.

„Тези решения ще се отразят на бъдещите добиви и ще оформят предлагането на храни и цените на суровините до края на тази и през цялата следваща година“, допълни той.

Нарушенията в производството и логистичните вериги също внасят „допълнителна несигурност“ в перспективите за пшеницата и царевицата, сочи анализът на организацията.